Июнь принесет Казахстану жару до +46 градусов и грозовые ливни

Первый месяц лета в Казахстане обещает быть по-настоящему контрастным. По прогнозу синоптиков, июнь окажется теплее обычного практически на всей территории страны. Однако вместе с жарой жителей ожидают грозы, град, шквалистый ветер и пыльные бури.

По данным РГП "Казгидромет", средняя температура воздуха в июне будет превышать климатическую норму на 1–2 градуса.

Начало месяца – с дождями и грозами

Первая декада июня пройдет под влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Погода в большинстве регионов будет неустойчивой.

Во многих областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра, а местами – град. В северных и западных регионах осадки временами могут быть сильными. На юге и юго-западе страны прогнозируются пыльные бури.

При этом температура воздуха начнет постепенно повышаться. На западе и юго-западе ночью столбики термометров поднимутся до +13...+22 градусов, днем – до +27...+32 градусов, местами до +35.

На севере страны дневная температура повысится до +28...+33 градусов.

Южные регионы встретят лето особенно жаркой погодой – в отдельные дни воздух будет прогреваться до +40 градусов.

Жара будет сменяться ливнями

Во второй и третьей декадах месяца погода останется переменчивой. Периоды сильной жары будут чередоваться с прохладными днями, дождями и грозами.

Синоптики предупреждают, что местами возможны шквалистый ветер, град и пыльные бури.

На западе, севере, в центре и на востоке Казахстана температура ночью будет колебаться от +8 до +25 градусов, а днем – от +28 до +39 градусов.

В центральных регионах в отдельные дни воздух может раскалиться до +42 градусов.

На юге ожидается экстремальная жара

Самые высокие температуры прогнозируются в южной части страны. Здесь дневные показатели будут колебаться от +28 до +40 градусов, а в отдельные дни жара может достигать +46 градусов. Ночью температура будет держаться в пределах +14...+28 градусов.

Таким образом, июнь в Казахстане обещает быть жарким, но далеко не спокойным.