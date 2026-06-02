Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 3 июня

На 3 июня штормовые предупреждения объявили по всему Казахстану. В ряде регионов пройдут дожди с грозами, местами возможны град и сильный ветер. На юге и юго-востоке страны сохранится сильная жара до 38 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области днем на западе ветер юго-восточный 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и юге небольшой дождь, гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный на западе, севере и юге 15–20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-восточный 15–20 м/с.

В Костанайской области утром и днем на западе, юге и востоке дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на восточный 15–20 м/с.

В Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области утром и днем на западе, востоке и юге дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный на западе и юге 15–20 м/с. На юге сильная жара 35 градусов.

В области Улытау днем на западе и востоке дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 15–20 м/с, местами до 23 м/с. Сильная жара 35–36 градусов. В Жезказгане сильная жара 35 градусов, ветер местами до 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере и юге 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ветер северо-западный, северный 15–18 м/с.

В области Абай днем на севере и юге небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке и в центре 15–20 м/с. Сильная жара 35 градусов. В Семее днем гроза, ветер 15–20 м/с.

В Алматинской области ночью в предгорных и горных районах кратковременный дождь и гроза. Днем на севере, юге и в горных районах дождь, гроза, местами сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15–20 м/с, на востоке временами до 25 м/с. На севере сильная жара до 36 градусов. В Алматы и Конаеве днем дождь и гроза.

В области Жетысу в горных районах пройдет кратковременный дождь, днем в центре возможен небольшой дождь. На западе, юге, в центре и горных районах гроза. Ветер на востоке и западе 15–20 м/с. Сильная жара 35–38 градусов. В Талдыкоргане в конце дня возможен небольшой дождь, временами гроза.

В Жамбылской области на севере, юге, востоке и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы до 23 м/с. В Таразе утром и днем кратковременный дождь и гроза.

В Туркестанской области утром и днем в горных и предгорных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15–20 м/с. В Шымкенте днем кратковременный дождь и гроза. В Туркестане днем ветер северо-западный 15–20 м/с.

В Кызылординской области днем на севере, юге и в центре дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15–20 м/с. В Кызылорде днем пыльная буря, ветер 15–20 м/с.

В Актюбинской области дождь и гроза, на западе, севере и в центре временами сильный дождь, град. Ветер северо-восточный с переходом на западный 15–20 м/с, местами до 25 м/с. В Актобе дождь и гроза, ночью временами сильный дождь.

В Атырауской области ночью дождь и гроза, на востоке временами сильный дождь, град. Днем дожди и грозы сохранятся на севере, востоке и юге. Ветер северо-западный, западный, днем 15–20 м/с. В Атырау временами дождь и гроза, ветер днем 15–18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью дождь и гроза, днем на севере и востоке дождь и гроза, град. Ветер северо-западный, днем на юге и востоке 15–20 м/с. В Уральске дождь, гроза, днем град.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 15–20 м/с, ночью на юге, востоке и в центре временами до 23 м/с. В Актау ночью дождь и гроза.