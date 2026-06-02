Ветеринарные паспорта и учёт пасек: В Казахстане усилят контроль за пчеловодством

В предстоящую среду в Мажилисе Парламента РК планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о пчеловодстве. Он вводит понятие ветеринарного паспорта пасеки, усиливает госконтроль за состоянием селекционной и племенной работы. В чем суть данных поправок и какая ситуация в стране с пчеловодством в целом мы поговорили с одним из инициаторов законопроекта депутатом Мажилиса Еркебуланом Мамбетовым.

BAQ.kz: Предлагаю для начала обсудить текущую ситуацию. В каком состоянии находится сегодня казахстанское пчеловодство?

Еркебулан Мамбетов: В настоящее время в отрасли сохраняется положительная динамика развития. По итогам 2025 года в республике производство меда составило 5 тысяч тонн, что на 0,5% выше уровня 2024 года. При этом экспорт продукции увеличился в 2,5 раза, достигнув 1,5 тысячи тонн, при этом импорт меда значительно снизился. В прошлом году было получено разрешение на экспорт казахстанского меда в страны Европейского союза. На сегодняшний день казахстанский мед уже экспортируется в такие страны как: Россия, Китай, Узбекистан, Канада, США, Саудовская Аравия, Кыргызстан и другие страны.

BAQ.kz: В каких регионах им сегодня занимаются и какой мед производят?

Еркебулан Мамбетов: Основная доля производства меда следующая: ВКО - 57,4 % или 2,9 тыс. тонн, Павлодарская - 11,1 % или 554,7 тонн, Абай - 9,2 % или 463,9 тонн, Жетісу - 365,5 тонн, Туркестанская - 192,7 тонн, Алматинская - 149,7 тонн. В остальных регионах страны количество производства меда незначительная. В Казахстане пчеловоды производят много видов меда, особенно в ВКО, где сосредоточена большая часть пасек. Основные виды меда: гречишный мед, донниковый мед, горное разнотравье, лесное разнотравье, подсолнечниковый мед и др.

BAQ.kz: Какие стандарты для проверки качества меда существуют у нас в стране?

Еркебулан Мамбетов: Технический регламент «Требования к безопасности меда и продуктов пчеловодства»; ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия»; Технический регламент ЕАЭС ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

BAQ.kz: Какой мед находится на наших прилавках? Много ли мы завозим продукции? Откуда она и соответствует ли качеству?

Еркебулан Мамбетов: На наших прилавках можно найти отечественный и импортированный мед. Хочу отметить, что по итогам 2025 импорт меда составил 262,4 тонн что значительно ниже показателя 2024 года. В основном мед импортируется из России.

BAQ.kz: Что конкретно предлагают депутаты в новом законопроекте? Приведите примеры. Поделитесь подробностями, как его разрабатывали?

Еркебулан Мамбетов: Целью проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пчеловодства» является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере пчеловодства и племенного животноводства.

В частности, совершенствуется понятийный аппарат, вводятся новые термины, такие как «племенная пчелиная матка», «трутень», «мёд», «изолированный случной пункт», «пункт инструментального осеменения» и другие, что позволит обеспечить единообразие правового регулирования и точность применяемых норм. Расширяется компетенция местных исполнительных органов в части организации и проведения научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования пчёл.

Одним из ключевых нововведений является введение ветеринарного паспорта пасеки, который станет обязательным документом для учёта пасек и проведения лечебно-профилактических мероприятий. Также предусматривается норма, запрещающая размещение стационарных и кочевых пасек на расстоянии менее пяти километров от пасек, организующих медоносную базу на прилегающих территориях путём посева и посадки энтомофильных растений. Данная мера направлена на упорядочение размещения пасек и предотвращение возможных конфликтных ситуаций.

Данный проект Закона разработан по инициативе депутатов Парламента Республики Казахстан. Инициаторами выступили такие депутаты Сената: Асанов Ж.К., Кузиев З.П., Жоргенбаев Ж.А., а также депутаты Мажилиса: Дайрабаев Ж.М., Мамбетов Е.Н., Сункар И.Е.

BAQ.kz: Что касается племенного животноводства, предлагаю поговорить. Какие изменения предусмотрены для него?

Еркебулан Мамбетов: Проектом Закона вносятся изменения и в Закон Республики Казахстан «О племенном животноводстве», направленные на усиление государственного контроля за состоянием селекционной и племенной работы. В настоящее время государственный контроль осуществляется преимущественно в части ведения учёта и отчётности субъектами, получающими бюджетные субсидии. Дополнительно вводится государственный контроль за качеством услуг по бонитировке и (или) индексной оценке племенных животных, что повысит прозрачность и объективность оценки племенного материала.

Предлагается также создание на территории страны одной республиканской палаты по всем породам пчёл, что обеспечит централизацию и координацию работы в данной сфере. Кроме того, устанавливается обязанность республиканских палат по всем видам животных уведомлять уполномоченный орган о начале либо прекращении своей деятельности, что позволит упорядочить их функционирование.

В рамках Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза, приводится к единообразию термин «селекционная и племенная работа».

BAQ.kz: Расскажите, как нам помогает зарубежный опыт?

Еркебулан Мамбетов: Большинство стран уделяют внимание регистрации пасек, защите пчел, борьбе с болезнями и контролю качества продукции. Так, законодательство Австралии предусматривает регистрацию пчеловодов, лицензирование отдельных видов деятельности, карантинные меры и государственный контроль распространения болезней. В Канаде предусмотрена инспекция, сертификация и контроль заболеваний. Кроме того, в странах Европы усилены требования к происхождению меда и борьбе с фальсификацией продукции.

Таким образом, изучение зарубежного опыта дает нам возможность внесения в законодательство отдельных норм, регулирующие развитие отрасли, требования к содержанию пасек и взаимодействие пчеловодов с сельхозтоваропроизводителями и так далее.