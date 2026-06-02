В Астане появилось еще одно общественное пространство

Еще один пустырь исчез с городской карты Астаны. Вторя новому тренду на точечное благоустройство, в районе "Алматы" на его месте открыли очередной сквер. Найти его не сложно, он расположился вдоль проспекта Рахимжана Кошкарбаева – между домами №13 и №15. Как прошло открытие новой точки притяжения узнаете в нашем материале.

Работы на месте провели масштабные: уложили тротуарные дорожки, возвели подпорные стены, обустроили тихую зону для отдыха и установили малые архитектурные формы. Территорию заасфальтировали, а рядом обустроили парковку. Молодые деревья и цветочные насаждения формируют комфортную и экологичную среду. А освещение делает отдых удобным даже ночью. Подробностями работы над проектом поделился руководитель отдела благоустройства столичного района "Алматы" Данияр Кожахметов.

"Здесь никаких удобств, ничего не было. Просто грязь и все. Мы совместно с Центром урбанистики этот сквер разрабатывали, утвердили с руководством района и реализовали в течение трех недель. Сейчас тенденция такая идет, чтобы отойти от плотной застройки. В прошлом году мы обустроили 15 общественных пространств, в этом году планируем 10. Четыре, включая этот, уже сдали. Остальные в работе", - рассказал Данияр Кожахметов.

В открытии участие принял заместитель акима района "Алматы" Максат Тасболат. После торжественной церемонии разрезания красной ленты, местная активистка и председатель ОСИ одного из соседних ЖК, Ардак Аринова провела обряд шашу. Она заранее подготовилась и пришла на площадку одной из первых.

Во многом сквер появился благодаря ее инициативе. И теперь, вместе со всеми она делится впечатлениями.

"Конечно, результат превзошел ожидания. Как быть недовольным, когда вокруг так красиво. Уютное местечко для отдыха. Надеюсь, жители будут бережливо относиться ко всему, что здесь сделали. Обряд шашу я провела потому, что это хорошее начинание. Поэтому пусть будет сладкая жизнь у всех. Процветания нашему городу. Спасибо всем, кто приложил руку и за такой короткий срок построил нам такое уютное место для отдыха", - говорит местная жительница.

Открытие проходило в праздничной и теплой атмосфере. Детей, к примеру, приехала развлекать ростовая кукла белого медведя. Появление этого героя вызвало у юных жителей столицы восторг. В процессе праздника их угощали сладостями и мороженым.

"Очень понравился сквер. Вечером на лавочке посидеть. И всё не железное главное, а пластмассовое и деревянное. У меня внучка маленькая, она постоянно просит меня пойти с ней в парк. Теперь к нам парк пришел, никуда ехать не надо. Раньше ведь тут была только пыль, да машины. Большое спасибо акимату за этот подарок для детей", - рассказывает еще одна жительница Жанат Акпаева.

Но больше всего, похоже, рады сами дети. Теперь у них появились новые аттракционы, где они смогут проводить летние каникулы. Представители акимата не скрывают, что хотели бы сделать это общественное пространство новой точкой притяжения не только для жителей, но и гостей Астаны.