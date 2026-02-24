10-12 тысяч за говядину? Айдарбек Сапаров рассказал о справедливой цене на мясо
Сегодня 2026, 12:13
В соцсетях распространилось видео, где фермер заявил, что цена на говядину должна составлять 10-12 тысяч тенге за килограмм, передает BAQ.KZ.
На брифинге в правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал эту информацию и рассказал о текущих ценах на мясо внутри страны и на экспорт.
«Фермеры планируют развивать животноводство быстрым и высоким темпом и ориентируются на экспортную цену 10-12 тысяч тенге за килограмм. Экспортная цена сейчас составляет 4,5–6 тысяч тенге за килограмм в зависимости от категории и упитанности скота. Внутренняя цена на живое мясо варьируется от 1 600 до 1 800 тенге за килограмм. Ранее доходила до 2 000 тенге, сейчас в среднем составляет 1 700 тенге. В пересчёте на месяц это примерно 3 400 тенге», — отметил Айдарбек Сапаров.
