В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по реализации проекта «Долина центров обработки данных» в Павлодарской области. Полноценное строительство объекта планируют начать уже в июне 2026 года.
Премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход подготовки к реализации проекта "Долина центров обработки данных" в Павлодарской области, передает BAQ.kz.
Проект реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученному на Национальном курултае и заседании Совета по развитию искусственного интеллекта.
Что происходит на площадке
Во время совещания о ходе реализации проекта доложили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления Казахтелеком Багдат Мусин и аким Павлодарской области Асаин Байханов.
Сообщается, что на площадке в Экибастузе уже завершили геодезические работы, продолжаются инженерно-геологические изыскания и ведется подготовка котлованов под будущие модульные блоки.
Также на объекте мобилизовали строительную технику и персонал.
Когда начнется строительство
Полный цикл строительных работ планируют начать в июне 2026 года.
Во время совещания отдельно обсудили вопросы электроэнергетики, хранения и обработки данных, а также информационной безопасности с учетом международных стандартов и требований технологических партнеров.
Кто может участвовать в проекте
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития уже сформировало пул потенциальных участников проекта.
В него вошли мировые технологические компании, гиперскейлеры и международные игроки в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений.
В рамках проекта планируется развитие локальной AI-экосистемы, исследовательских инициатив и программ подготовки кадров.
Кроме того, на базе международного центра alem.ai будут поддерживать стартапы в сфере искусственного интеллекта.
По итогам совещания Олжас Бектенов поручил ответственным госорганам ускорить темпы работ по всем направлениям. Отчет о результатах реализации проекта премьер-министр потребовал представить через месяц.
