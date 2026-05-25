В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров

Премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход подготовки к реализации проекта "Долина центров обработки данных" в Павлодарской области, передает BAQ.kz.

Проект реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученному на Национальном курултае и заседании Совета по развитию искусственного интеллекта.

Что происходит на площадке

Во время совещания о ходе реализации проекта доложили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления Казахтелеком Багдат Мусин и аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Сообщается, что на площадке в Экибастузе уже завершили геодезические работы, продолжаются инженерно-геологические изыскания и ведется подготовка котлованов под будущие модульные блоки.

Также на объекте мобилизовали строительную технику и персонал.

Когда начнется строительство

Полный цикл строительных работ планируют начать в июне 2026 года.

Во время совещания отдельно обсудили вопросы электроэнергетики, хранения и обработки данных, а также информационной безопасности с учетом международных стандартов и требований технологических партнеров.

Кто может участвовать в проекте

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития уже сформировало пул потенциальных участников проекта.

В него вошли мировые технологические компании, гиперскейлеры и международные игроки в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений.

В рамках проекта планируется развитие локальной AI-экосистемы, исследовательских инициатив и программ подготовки кадров.

Кроме того, на базе международного центра alem.ai будут поддерживать стартапы в сфере искусственного интеллекта.

По итогам совещания Олжас Бектенов поручил ответственным госорганам ускорить темпы работ по всем направлениям. Отчет о результатах реализации проекта премьер-министр потребовал представить через месяц.