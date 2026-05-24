55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд

В Астане 55-летняя учительница начальных классов, чемпионка мира Айгуль Ержанова в одиночку протянула автобус весом 13,5 тонны, обновив собственный рекорд. Необычное событие, вызвавшее восхищение у зрителей, прошло на территории Автобусного парка №1. На мероприятии присутствовали представители СМИ, сотрудники автопарка, а также главный регистрационный офицер организации GLOBAL BEST RECORDS (GBR) по Азии и Африке Куандык Кудайбергенов.

Перед началом он тщательно проверил соответствие автобуса и выбранной площадки всем необходимым требованиям и только после этого дал официальное разрешение на проведение рекордной попытки. К очередному рекорду чемпионка мира подошла с серьёзной подготовкой. Айгуль Ержанова начала тянуть автобус в 09:49 и завершила испытание уже в 09:50, преодолев более 10 метров всего за одну минуту. Очевидцы отметили, что увиденное стало настоящим проявлением силы духа и мужества.

По завершении мероприятия официальный представитель GBR Куандык Шынгысулы вручил Айгуль Ержановой золотую медаль организации.

Стоит отметить, что спортсменка и педагог работает в столичной школе №50. Ранее она была удостоена звания «Заслуженный учитель Казахстана» из рук Президента Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, всего за первые полтора года в спорте Айгуль Ержанова завоевала 45 медалей по тяжёлой атлетике, установила 8 рекордов и вошла в книгу рекордов благодаря буксировке тяжёлых грузовых автомобилей. Мероприятие было организовано АО «Автобусный парк №1» с целью популяризации спорта, поддержки сильных личностей и продвижения Айгуль Ержановой как примера для общества. Гости мероприятия отметили, что этот рекорд ещё раз доказал: к мечте никогда не поздно идти, а главные ограничения существуют только в сознании человека.