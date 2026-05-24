Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
24 мая известному казахстанскому исполнителю исполнилось 32 года.
Артист родился в 1994 году в Актобе в семье музыкантов и за годы карьеры стал одним из самых узнаваемых представителей казахстанской культуры на мировой сцене. Широкую международную известность Димаш получил после участия в китайском вокальном шоу «Singer», где покорил зрителей своим уникальным диапазоном и манерой исполнения.
Сегодня творчество певца объединяет миллионы поклонников по всему миру, а его концерты проходят при полных залах в странах Азии, Европы и США. Димаш исполняет песни на нескольких языках и регулярно представляет Казахстан на крупных международных мероприятиях.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее неоднократно отмечал вклад Димаша Кудайбергена в популяризацию казахстанской культуры за рубежом. В 2023 году глава государства присвоил артисту почетное звание «Народный артист Казахстана» за особые заслуги в развитии отечественного искусства.
