Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения

Артист родился в 1994 году в Актобе в семье музыкантов и за годы карьеры стал одним из самых узнаваемых представителей казахстанской культуры на мировой сцене. Широкую международную известность Димаш получил после участия в китайском вокальном шоу «Singer», где покорил зрителей своим уникальным диапазоном и манерой исполнения.

Сегодня творчество певца объединяет миллионы поклонников по всему миру, а его концерты проходят при полных залах в странах Азии, Европы и США. Димаш исполняет песни на нескольких языках и регулярно представляет Казахстан на крупных международных мероприятиях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее неоднократно отмечал вклад Димаша Кудайбергена в популяризацию казахстанской культуры за рубежом. В 2023 году глава государства присвоил артисту почетное звание «Народный артист Казахстана» за особые заслуги в развитии отечественного искусства.

