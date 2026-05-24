Позиция Туркменистана привлекла внимание к тайваньскому вопросу

Министерство иностранных дел Туркменистана заявило, что считает правительство Китайской Народной Республики единственным законным представителем всего Китая, а Тайвань – его неотъемлемой частью.

Как сообщают в Hronikatm, соответствующее заявление было распространено 19 мая пресс-службой МИД страны.

В сообщении отмечается, что Туркменистан придерживается политики "одного Китая", выступает против любых форм "независимости Тайваня" и поддерживает мирное развитие отношений между материковым Китаем и Тайванем.

Также в заявлении говорится о поддержке усилий правительства КНР, направленных на объединение страны.