Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде

По предварительным данным, 20-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее совершил наезд автомобиль «Лада».

От полученных травм студентка скончалась на месте происшествия.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что за рулем автомобиля находился 33-летний водитель.

«23 мая в Караганде водитель автомобиля «Лада», двигаясь по улице Университетской, совершил наезд на 20-летнюю девушку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончалась на месте», — сообщили в полиции.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.