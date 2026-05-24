Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
Трагедия произошла в ночь на 23 мая на улице Университетской возле общежития.
Сегодня 2026, 14:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:11Сегодня 2026, 14:11
120
По предварительным данным, 20-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее совершил наезд автомобиль «Лада».
От полученных травм студентка скончалась на месте происшествия.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что за рулем автомобиля находился 33-летний водитель.
«23 мая в Караганде водитель автомобиля «Лада», двигаясь по улице Университетской, совершил наезд на 20-летнюю девушку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончалась на месте», — сообщили в полиции.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- В Темиртау после столкновения двух автомобилей одна из машин перевернулась
- 32 двора благоустроют в Актобе по программе «Бюджет народного участия»
- В Алматы мужчина с ножом напугал прохожих на улице
- Пропавшего пастуха нашли мёртвым в Акмолинской области
- Крупнейшая ракета SpaceX взлетела без экипажа в космос