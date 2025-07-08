В столице Казахстана суд вынес приговор 10 участникам организованной преступной группы, занимавшейся созданием фиктивных компаний и выпуском поддельных счетов-фактур, передает BAQ.KZ. Эти схемы позволяли клиентам злоумышленников уклоняться от уплаты налогов на сумму 1,6 миллиарда тенге, нанося серьёзный ущерб государственному бюджету.

Расследование показало, что многие контрагенты, воспользовавшиеся поддельными документами, обанкротились, что усложнило возмещение ущерба. Однако прокуратура Астаны инициировала гражданский иск, добившись в суде взыскания полной суммы нанесённого вреда с осуждённых.

Решение суда уже вступило в законную силу, а виновные получили различные сроки лишения свободы.