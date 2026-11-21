Борьба с коррупцией, уважение к закону и честный труд — важные условия формирования справедливого общества. Боксёр Сакен Бибосынов поддержал позицию Президента Касым-Жомарта Токаева по утверждению в обществе принципа «Закон и порядок» и подчеркнул, что эти ценности имеют большое значение и для спортивной сферы.

По его словам, спортивные достижения зависят не только от физической подготовки и профессионального мастерства, но и от дисциплины и честной конкуренции. Нарушение правил и достижение победы нечестным путём противоречат основным принципам спорта.

«Для победы в спорте недостаточно только физической подготовки и профессионального мастерства. От спортсмена требуются дисциплина, настойчивость, честная конкуренция и уважение к сопернику. Ведь настоящая победа — это результат, достигнутый собственным трудом», — отметил Сакен Бибосынов.

По мнению боксёра, озвученный Главой государства принцип «Никто не может стоять выше закона» должен в полной мере соблюдаться и в спортивной сфере. Независимо от занимаемой должности или спортивных званий каждый должен подчиняться закону и порядку.

Он также подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание прозрачности и справедливости при развитии спортивной инфраструктуры. В частности, целевое использование средств, выделенных на строительство спортивных объектов, справедливое распределение государственной поддержки и равные возможности для спортсменов напрямую влияют на развитие отрасли.

«На мой взгляд, принцип “Никто не может стоять выше закона”, о котором говорит Президент, должен в полной мере соблюдаться и в спорте. Целевое использование средств, выделенных на строительство спортивных объектов, справедливое распределение государственной поддержки и равные возможности для спортсменов — важные вопросы, напрямую влияющие на развитие отрасли», — подчеркнул он.

Кроме того, Сакен Бибосынов остановился на воспитательном значении концепции «Таза Қазақстан». По его словам, чистота не ограничивается защитой окружающей среды — она также проявляется в мыслях, намерениях и повседневных поступках человека.

«Для спортсмена это означает соблюдение дисциплины на тренировках, честную борьбу на соревнованиях, осознание ответственности перед обществом и стремление быть примером для молодёжи», — отметил боксёр.

Он добавил, что молодые спортсмены должны стремиться не только стать чемпионами, но и быть достойными гражданами. Спортивные достижения могут быть временными, тогда как честность и человечность остаются качествами, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни.