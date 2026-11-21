Мужчина повредил шесть камер фиксации нарушений ПДД в Павлодарской области
Мужчину задержали.
21 Ноября 2026, 17:18
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21 Ноября 2026, 17:1821 Ноября 2026, 17:18
192Фото: Скриншот видео
На автодороге Омск — Майкапчагай мотоциклист подъехал к арочной конструкции и умышленно повредил корпуса шести камер фиксации нарушений ПДД.
Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Несмотря на повреждения, оборудование продолжило работать в штатном режиме.
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель соседнего населенного пункта. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные действия, устанавливается размер причиненного ущерба.
Отметим, что умышленное повреждение чужого имущества влечет установленную законом ответственность. Подобные противоправные действия не останутся безнаказанными.
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