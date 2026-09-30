10 единиц техники тушили сухостой в области Жетысу

В Ескельдинском районе области Жетысу, в 5 километрах от села Коржынбай, в горной местности произошло возгорание сухой травы.

Для проведения работ по тушению были привлечены силы и средства МЧС и местных исполнительных органов. В ликвидации пожара были задействованы порядка 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

Основные усилия были направлены на недопущение распространения огня и его дальнейшую локализацию.

Обстановка находится на контроле.