10 единиц техники тушили сухостой в области Жетысу
Тушение пожара осложнялось горным рельефом и отсутствием подъездных путей к месту возгорания.
30 Сентября 2026, 08:09
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30 Сентября 2026, 08:0930 Сентября 2026, 08:09
302Фото: Pixabay.com
В Ескельдинском районе области Жетысу, в 5 километрах от села Коржынбай, в горной местности произошло возгорание сухой травы.
Для проведения работ по тушению были привлечены силы и средства МЧС и местных исполнительных органов. В ликвидации пожара были задействованы порядка 50 человек личного состава и 10 единиц техники.
Основные усилия были направлены на недопущение распространения огня и его дальнейшую локализацию.
Обстановка находится на контроле.
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