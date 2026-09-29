Что изменится в Казахстане с 1 октября
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Что изменится в жизни казахстанцев с 1 октября? Предлагаем ознакомиться с обзором корреспондента BAQ.KZ.
День пожилых людей
1 октября в Казахстане отмечается День пожилых людей. Международный день пожилых людей был учреждён и провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года.
В нашей стране этот праздник отмечается ежегодно.
День учителя
Профессиональный праздник казахстанских педагогов – День учителя – отмечается 5 октября.
Согласно перечню государственных праздников, до 2023 года в Казахстане День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Теперь праздник отмечается 5 октября – в этот день его отмечают более чем в 100 странах мира.
День учителя – общий профессиональный праздник для всех работников сферы образования. В этот день награждают специалистов, внесших значительный вклад в развитие образования.
Октябрь – месяц с наибольшим количеством профессиональных праздников
В октябре отмечается сразу несколько профессиональных праздников:
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День работников радио – 1 октября;
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День работников оборонной промышленности – 6 октября;
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День профсоюзов Казахстана – 10 октября;
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День спасателя – 19 октября;
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День работников лесного хозяйства – третье воскресенье октября;
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День библиотекаря – 24 октября;
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День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября;
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День работников охранных организаций – 29 октября.
День Республики
В октябре в Казахстане отмечается День Республики. В связи с этим казахстанцев ожидает дополнительный выходной день.
Согласно информации на сайте электронного правительства, День Республики отмечается в Казахстане 25 октября. В этом году эта дата приходится на воскресенье. В связи с этим выходным будет и следующий день – понедельник, 26 октября.
При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд:
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24 октября, суббота – выходной;
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25 октября, воскресенье – выходной;
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26 октября, понедельник – выходной.
В Алматы с 1 октября повышаются тарифы на воду и водоотведение
С 1 октября компания «Алматы Су» вводит новые тарифы. Для населения стоимость 1 кубометра воды с НДС составит 178,06 тенге, а услуги водоотведения – 119,46 тенге.
Для бизнеса:
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водоснабжение – 362,18 тенге;
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водоотведение – 264,75 тенге.
Для государственных учреждений и предприятий:
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водоснабжение – 649,60 тенге;
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водоотведение – 189,14 тенге.
Для одного человека, проживающего в жилье без прибора учёта, общая стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения составит 4462,75 тенге в месяц.
Для полива садов, газонов, цветников и деревьев установлен тариф 1780,60 тенге в месяц за одну сотку. Поливочный сезон продлится с 15 апреля по 15 октября, при этом пользоваться водой разрешено с 23:00 до 05:00.
В Казахстане изменится порядок присвоения статуса безработного
С 1 октября срок поиска подходящей работы перед присвоением статуса безработного увеличивается с 2 до 13 дней.
В течение этого периода специалисты Центра трудовой мобильности будут изучать опыт работы, образование и профессиональные навыки гражданина и предлагать ему соответствующие вакансии. При необходимости специалисты также будут связываться с работодателями.
Если подходящая работа будет найдена раньше, ждать окончания 13-дневного срока не потребуется.
Зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, можно через Центр трудовой мобильности, портал eGov или Электронную биржу труда Enbek.kz.
Фермеры смогут подать заявки на финансирование
АО «Аграрная кредитная корпорация» с 1 октября 2026 года начинает приём заявок по программе «Кең дала 2» на финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2027 года. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей процентная ставка составляет 5% годовых.
Приём заявок по программе «Кең дала 2» начинается 1 октября 2026 года.
Практика раннего финансирования уже показывает свою эффективность. Для представителей аграрного сектора это возможность заранее подготовиться ко всему производственному циклу: приобрести необходимые ресурсы, отремонтировать сельскохозяйственную технику и спланировать предстоящие расходы.
Повышаются предельные ставки по валютным депозитам
С 1 октября повышаются предельные ставки по валютным депозитам.
По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, изменения коснутся только сберегательных депозитов сроком более 12 месяцев. Предельная ставка по таким депозитам повышается с 1% до 2,5% годовых.
Новые ставки могут применяться только к депозитам, открытым или пролонгированным после 1 октября.
КФГД отмечает, что данные ставки носят рекомендательный характер. То есть каждый банк самостоятельно устанавливает процентные ставки по своим депозитам.
Владельцам недвижимости необходимо уплатить налог
1 октября истекает срок уплаты налога на имущество за 2025 год.
Сумму налога можно проверить и оплатить через мобильные приложения банков.
С 2 октября гражданам, имеющим задолженность по налогам, начнут направлять уведомления. Если налог не будет уплачен, Комитет государственных доходов начнёт предусмотренную законодательством процедуру взыскания задолженности.
Поэтому после получения уведомления рекомендуется сверить указанную в нём сумму с начисленной суммой налога и платёжным документом.
Школьники уходят на каникулы
Школьники завершат первую четверть и уйдут на осенние каникулы.
Первая четверть продлится 8 учебных недель. Осенние каникулы в 2026 году продлятся 7 дней – с 26 октября по 1 ноября включительно.
Изменится порядок выплаты пособий безработным
С 1 октября 2026 года в Казахстане вводится новый порядок назначения социальных выплат по случаю потери работы. Срок выплаты пособия будет ограничен тремя месяцами, а его максимальный размер в месяц составит 267 750 тенге.
Новый порядок будет распространяться на граждан, право на получение социальной выплаты у которых возникнет с этой даты.
Для дальнейшего получения социальной выплаты гражданин должен сохранять статус безработного. Если Центр трудовой мобильности предложит безработному три подходящих рабочих места, а он откажется от всех трёх, его могут снять с регистрации в качестве безработного. В этом случае выплата социальной помощи будет прекращена.
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