С 2025 года по 1 сентября 2026 года Государственный фонд социального страхования (ГФСС) подал в суд 583 иска о возврате излишне выплаченных социальных выплат по беременности и родам, передает BAQ.KZ.

В ответе на официальный запрос редакции в ГФСС рассказали, почему уже выплаченные декретные могут потребовать вернуть, какие доходы теперь проверяют и что изменилось в расчете выплат.

Сколько денег уже вернули?

По данным фонда, по состоянию на 1 сентября 2026 года получатели вернули 330,6 миллиона тенге излишне выплаченных социальных выплат. Всего деньги вернули 453 человека.

Еще 822 миллиона тенге подлежат взысканию. Из 583 исков, поданных фондом в суд, 191 пока находится на рассмотрении.

Почему декретные могут потребовать обратно?

Одна из причин – сомнения в достоверности документов, на основании которых рассчитывалась социальная выплата.

BAQ.KZ запросил у ГФСС данные о случаях искусственного завышения социальных отчислений, фиктивных трудовых отношений и необоснованного увеличения дохода перед выходом в декрет.

В фонде пояснили, что вопросы, в частности, могут возникнуть к документам, подтверждающим выплату зарплаты наличными. Проверяться могут трудовые договоры и расходные кассовые ордера, предоставленные работодателями и индивидуальными предпринимателями.

Если после назначения выплаты документы, подтверждающие ежемесячный доход получателя, вызывают сомнения, материалы направляют правоохранительным органам.

«Фонд не является органом, устанавливающим факт подделки документов, необходимых для назначения социальных выплат. В связи с этим при предоставлении документов, вызывающих сомнения, после назначения социальной выплаты соответствующие материалы направляются в правоохранительные органы», – сообщили в ГФСС.

По данным фонда, по выявленным правоохранительными органами фактам фиктивных трудовых отношений возбуждено 41 уголовное дело. По противоправным действиям, направленным на получение социальных выплат в завышенном размере, вынесено 14 приговоров.

Что может вызвать проверку?

При назначении выплаты ГФСС может запросить дополнительные сведения у государственных органов, организаций, работодателя, индивидуального предпринимателя или самого заявителя.

Поводом для проверки могут стать несвоевременные или неполные социальные отчисления, а также расхождения между их размером и обязательными пенсионными взносами.

Внимание фонда также могут привлечь несовпадения между представленными документами и сведениями государственных информационных систем.

Проверка возможна и в случаях, когда за один период социальные отчисления поступали от двух и более плательщиков, зарегистрированных и работающих в разных регионах.

Проверка также возможна, если до постановки женщины на учет по беременности социальные отчисления не поступали.

Можно ли не возвращать деньги?

Требование о возврате излишне выплаченных средств можно оспорить.

Как сообщили в ГФСС, два получателя обжаловали судебные решения о взыскании денег.

В одном случае в апелляции стороны заключили медиативное соглашение и договорились о возврате суммы частями. Во втором случае жалобу получателя не удовлетворили.

Как теперь рассчитывают декретные?

С 8 апреля 2025 года изменился порядок расчета социальных выплат по беременности и родам.

Теперь среднемесячный доход, который учитывается при определении размера выплаты, ограничен семью минимальными заработными платами.

Также при расчете не учитываются социальные отчисления, которые поступили в ГФСС уже после возникновения права на получение выплаты.

Изменения затронули не только выплаты по беременности и родам, но и социальные выплаты в связи с потерей дохода при уходе за ребенком до полутора лет.

Проверять доходы стали строже

С 1 января 2026 года изменился порядок подтверждения доходов получателей.

Теперь фонд проверяет, перечислялись ли обязательные пенсионные взносы и соответствуют ли они социальным отчислениям. Эти сведения также сопоставляют с данными об индивидуальном подоходном налоге в информационных системах Комитета государственных доходов.

Кроме того, учитывается наличие трудового договора в Единой системе учета трудовых договоров.

С 15 июля заработал еще один механизм контроля. Уже после назначения выплаты сведения о доходе, который использовался при ее расчете, сопоставляют с информацией КГД.

В фонде объяснили, что нововведения должны предотвратить случаи, когда доход перед получением социальных выплат искусственно увеличивают.

Что делать женщинам с высокой зарплатой?

Если среднемесячный доход превышает семь минимальных заработных плат, социальная выплата из ГФСС все равно рассчитывается с учетом установленного предела.

Однако разницу может компенсировать работодатель. Такая возможность должна быть предусмотрена трудовым или коллективным договором либо актом работодателя.

Если подобной нормы в документах компании нет, работник может сам инициировать вопрос о ее введении.

В ГФСС также сообщили, что для официально работающих граждан, участвующих в системе обязательного социального страхования, назначение выплаты в проактивном формате занимает до четырех рабочих дней.

Что делать, если декретные потребовали вернуть?

Получение требования от ГФСС еще не означает, что деньги необходимо сразу вернуть. Адвокат Айдар Советбеков советует прежде всего запросить у фонда полное письменное обоснование принятого решения.

«Не стоит сразу возвращать деньги после получения письма фонда. В первую очередь необходимо письменно запросить полное правовое обоснование решения и выяснить, какой конкретно факт стал причиной требования», – пояснил адвокат.

После этого, по словам Советбекова, необходимо собрать документы. Среди них – трудовой договор и сведения о его регистрации, приказ о приеме на работу и выходе в декрет, табель учета рабочего времени. Особое значение имеет банковская выписка, подтверждающая фактическое получение зарплаты.

А если нарушение допустил работодатель?

Отдельный вопрос возникает, когда сама женщина действительно работала и получала зарплату, однако нарушения обнаружились в отчетности работодателя.

Советбеков отмечает, что в таких случаях необходимо устанавливать, кто именно допустил нарушение. Если женщина фактически работала, а работодатель, например, допустил ошибки в отчетности или при уплате налогов, это само по себе не означает, что сотрудница участвовала в нарушении.

При этом требование о возврате фонд предъявляет получателю выплаты. Поэтому женщине может потребоваться доказать реальность трудовых отношений и фактическое получение дохода.

Если же будет установлено, что работник и работодатель намеренно оформили фиктивные документы для увеличения размера декретных выплат, основания для возврата средств будут другими, пояснил адвокат.

Как оспорить требование фонда?

По словам Советбекова, ключевое значение имеют доказательства того, что женщина действительно работала, а трудоустройство существовало не только на бумаге.

В качестве доказательств могут использоваться рабочая переписка с руководством и клиентами, подготовленные отчеты и проекты, документы о посещении рабочего места, а также показания коллег.

Дополнительно юрист Сания Мырзабеккызы отмечает, что при несогласии с решением фонда его можно обжаловать в административном порядке, а в предусмотренных законом случаях – обратиться в суд. К жалобе рекомендуется приложить трудовой договор, документы о приеме на работу, банковские выписки о зарплате, табель рабочего времени, сведения о пенсионных взносах и социальных отчислениях, а также документы, подтверждающие фактически выполненную работу.

Как подчеркнула юрист, само получение уведомления о возврате декретных еще не означает, что выплата была получена незаконно. В каждом случае должны отдельно проверяться основания решения фонда, расчет суммы, реальность трудовых отношений и действия всех участников.

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