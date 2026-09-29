Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау

В Мангистауской области продолжается капитальный ремонт участка автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Кендерли – граница с Туркменистаном». Работы ведутся на отрезке протяженностью 50 км.

Как продвигается ремонт

Как сообщили в КазАвтоЖол, ремонт проводится на участке км 179-229 республиканской автодороги. Он является частью международного транзитного направления.

На сегодняшний день выполнена основная часть работ. В частности, земляные работы и устройство геотекстиля завершены на всей протяженности участка – 50 км.

Также на 50 км уложен нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси, на 47,5 км – верхний слой основания из черного щебня. Крупнозернистое асфальтобетонное покрытие уложено на 38 км.

Что изменится после ремонта

Проект предусматривает устройство дорожного покрытия капитального типа общей толщиной 45 см.

Обновленная дорога должна повысить безопасность и комфорт движения, а также увеличить пропускную способность транспортного направления.

Особое значение участок имеет для транзита в сторону Туркменистана и Ирана, а также для транспортной доступности курортной зоны Кендерли.

Сколько времени займет дорога

После завершения ремонта ожидается значительное сокращение времени в пути.

Если сейчас транзитному транспорту требуется в среднем до 7 часов для прохождения сложного участка от Жанаозена до границы с Туркменистаном, то после завершения работ этот показатель планируют сократить примерно до 2-2,5 часа.

Что сделано у «Темир-Баба»

Отдельные работы выполнены в нейтральной зоне пункта пропуска «Темир-Баба».

На участке протяженностью 1,8 км проведены земляные работы, уложены геотекстиль, щебеночно-песчаная смесь, черный щебень и асфальтобетонные слои.

Ожидается, что модернизация дороги будет способствовать расширению транзитных возможностей Казахстана, а также развитию транспортно-логистического и туристического потенциала Мангистауской области.