10 иностранцев задержаны в ОАЭ за фейковые видео в соцсетях
Видео включали в себя кадры развертывания систем ПВО ОАЭ, фальшивых взрывов, пожаров.
Сегодня 2026, 18:13
Фото: Pixabay.com
В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за размещение в соцсетях видео на фоне ситуации в регионе со сфабрикованным с помощью ИИ контентом, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство WAM.
Среди них граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана и т.д.
"Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился арестовать 10 обвиняемых различных национальностей. Обвиняемые направлены в суд в срочном порядке за публикацию видеороликов в социальных сетях, содержащих вводящий в заблуждение, сфабрикованный контент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео включали в себя кадры развертывания систем ПВО ОАЭ или "попадания в объекты", фальшивых взрывов, пожаров и т.д.
