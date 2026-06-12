КНБ подтвердил задержание полковника Талгата Муслимова

Комитет национальной безопасности подтвердил редакции BAQ.KZ информацию о задержании заместителя начальника штаба Главного управления военной полиции, полковника Талгата Муслимова.

В официальном ответе ведомства сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

"Сообщаем, что проводится досудебное расследование. В соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация разглашению не подлежит", – говорится в официальном ответе КНБ.

По данным ведомства, Муслимов был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о задержании заместителя начальника штаба Главного управления военной полиции полковника Талгата Муслимова.

Согласно опубликованным сообщениям, задержание якобы провели сотрудники Комитета национальной безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В публикациях утверждалось, что полковника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Также сообщалось, что он был задержан в порядке статьи 128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания, а впоследствии по решению следственного суда ему якобы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

При этом авторы публикаций отмечали, что сведения досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.