Арестованный грузовик разобрали на спецстоянке в Таразе
Он находился там более 7 лет.
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В Таразе рассмотрено гражданское дело о возмещении ущерба, связанного с хранением грузового автомобиля на спецстоянке охранного агентства.
По данным суда, в 2015 году решением суда на автомобиль "Volvo FH12", принадлежащий истцу, было обращено взыскание в рамках кредитной задолженности. В 2017 году транспортное средство было арестовано судебным исполнителем и передано под охрану ответчика.
В ходе разбирательства установлено, что спустя более 7 лет хранения автомобиль пришел в полную негодность: основные узлы и агрегаты были утрачены, транспортное средство оказалось практически полностью разукомплектовано.
Истец заявил, что из-за ненадлежащей охраны стоимость автомобиля снизилась с 9,6 млн до 992 тыс. тенге.
Ответчик иск не признал, заявив, что в 2019 году автомобиль был передан другой охранной организации. Однако, подтверждающие документы (акты приема-передачи) представлены не были.
Суд пришел к выводу, что охранное агентство было обязано обеспечить сохранность имущества и вернуть его в первоначальном состоянии. Поскольку ответчик не доказал отсутствие своей вины в утрате деталей, требования истца были признаны обоснованными.
Решением Таразского городского суда с охранного агентства взыскан материальный ущерб в размере более 8,6 млн тенге, а также расходы на оценку имущества и госпошлину.
Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Судебные акты вступили в законную силу.
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