В Стамбуле по делу о наркотиках задержали известную актрису

В Стамбуле в рамках масштабного расследования по делу о наркотиках задержали 24 человека, среди которых оказалась известная турецкая актриса Берен Саат. Казахстанцам она известна, благодаря роли Кёсем-султан в историческом сериале «Великолепный век. Империя Кёсем».

Вместе с ней под стражу взяли певца Кенана Догулу, актёра Эниса Арыкана, певца Бердана Мардини, блогера Керимджана Дурмаза и других представителей шоу-бизнеса. По данным турецких СМИ, задержанных сначала доставили в Институт судебной медицины для сдачи образцов крови и волос, после чего направили в суд. Им вменяют хранение наркотических или психотропных веществ для личного употребления, а также содействие употреблению наркотиков.

В ходе операции правоохранители провели обыски по ряду адресов и изъяли наркотические вещества, а также приспособления для их употребления. Кроме того, в рамках расследования задержан сын депутата парламента Турции от Республиканской народной партии (CHP) Аднана Бекера — Огузхан Бекер. Расследование ведёт прокуратура Бакыркёя.

Ранее по этому же делу были задержаны десятки представителей турецкого шоу-бизнеса. У ряда фигурантов экспертиза выявила следы кокаина и марихуаны, однако часть подозреваемых впоследствии была освобождена под судебный контроль. В прокуратуре заявляют, что операция стала частью масштабной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По данным следствия, правоохранители пресекли попытки ввоза крупных партий кокаина в страну, выявили места производства наркотиков и задержали предполагаемых участников наркосетей в различных районах Стамбула.