Более 10 видов пособий и выплат: что могут получить казахстанцы от государства
До 272 тысяч тенге при рождении ребенка, до 112 тысяч тенге по инвалидности и до 2,2 млн тенге декретных. BAQ.KZ подготовил обзор основных социальных выплат, доступных казахстанцам в 2026 году.
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В Казахстане действуют десятки видов социальных выплат – от пособий при рождении ребенка до выплат по инвалидности и безработице. Только в прошлом году государство направило на социальную поддержку населения 5,9 трлн тенге, а за первые пять месяцев 2026 года – уже 2,7 трлн тенге. Кто может рассчитывать на помощь от государства и сколько денег можно получить – в обзоре BAQ.KZ.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, система социальной поддержки охватывает практически все жизненные ситуации: рождение ребенка, многодетность, потерю работы, инвалидность, утрату кормильца и выход на пенсию.
До 272 тысяч тенге за рождение ребенка
Каждая семья после рождения ребенка имеет право на единовременное пособие.
В 2026 году его размер составляет:
-
на первого, второго и третьего ребенка – 164 350 тенге;
-
на четвертого и последующих детей – 272 475 тенге.
Кроме того, неработающие родители получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет:
-
на первого ребенка – 24 912 тенге;
-
на второго – 29 453 тенге;
-
на третьего – 33 951 тенге;
-
на четвертого и последующих – 38 493 тенге.
Работающие женщины, за которых производились социальные отчисления, также получают декретные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Размер выплаты зависит от среднего дохода за последние 12 месяцев. В 2026 году максимальная сумма единовременной декретной выплаты может достигать примерно 2,2 млн тенге.
Сколько получают многодетные семьи
Многодетными в Казахстане считаются семьи, воспитывающие четырех и более детей.
Размер ежемесячного пособия в 2026 году составляет:
-
69 329 тенге – для семей с четырьмя детьми;
-
86 673 тенге – с пятью детьми;
-
104 016 тенге – с шестью детьми;
-
121 359 тенге – с семью детьми.
Семьям, воспитывающим восемь и более детей, выплачивается по 17 300 тенге на каждого ребенка.
Какие выплаты получают обладательницы "Алтын алқа" и "Күміс алқа"
Многодетные матери, награжденные подвеской "Күміс алқа", ежемесячно получают около 27 680 тенге.
Для обладательниц "Алтын алқа", а также женщин, удостоенных звания "Мать-героиня" или орденов "Материнская слава" I и II степени, размер пособия составляет 32 005 тенге в месяц.
Более 111 тысяч тенге для людей с инвалидностью
В 2026 году государственные пособия по инвалидности составляют:
-
I группа – 111 872 тенге;
-
II группа – 89 498 тенге;
-
III группа – 61 021 тенге.
Для детей с инвалидностью размеры выплат рассчитываются отдельно в зависимости от возраста и степени ограничения здоровья.
Что положено семьям, потерявшим кормильца
Если кормилец семьи умер или признан безвестно отсутствующим, его родственники могут получать государственное пособие.
Так, в 2026 году ребенок, потерявший одного из родителей, получает 46 783 тенге ежемесячно. Размер выплаты увеличивается в зависимости от количества иждивенцев.
Дополнительно семьи могут получать социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования, если умерший участвовал в системе обязательного социального страхования.
Какие выплаты предусмотрены безработным
Казахстанцы, официально работавшие и за которых уплачивались социальные отчисления, после потери работы имеют право на выплаты из Государственного фонда социального страхования.
Размер пособия зависит от:
-
трудового стажа;
-
прежнего заработка;
-
объема социальных отчислений.
Выплаты могут начисляться в течение нескольких месяцев.
Помощь при потере трудоспособности
Граждане, утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, могут рассчитывать сразу на два вида поддержки:
-
государственное пособие;
-
социальную выплату из Государственного фонда социального страхования.
Размер помощи определяется степенью утраты трудоспособности.
Кто может получить адресную социальную помощь
Адресная социальная помощь (АСП) назначается семьям с доходами ниже установленной черты бедности.
Для ее получения необходимо:
-
иметь доход на каждого члена семьи ниже установленного порога;
-
участвовать в программах занятости.
На начало 2026 года АСП была назначена более чем 138 тысячам человек из 25,8 тысячи семей.
Пенсии выросли на 10%
В Казахстане действует трехуровневая пенсионная система:
-
базовая пенсия;
-
солидарная пенсия;
-
накопительная пенсия за счет средств пенсионных накоплений.
В 2026 году пенсионные выплаты были увеличены на 10%. Сейчас средний размер базовой пенсии составляет 60 005 тенге, а солидарной – 132 811 тенге.
Где оформить выплаты
Подать заявление на большинство социальных выплат можно:
-
через портал eGov;
-
в центрах обслуживания населения (ЦОН);
-
в центрах занятости населения;
-
через органы социальной защиты.
Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева о результатах работы ведомства. По словам главы министерства, все социальные обязательства государства перед гражданами выполняются в полном объеме.
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