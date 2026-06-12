В Казахстане действуют десятки видов социальных выплат – от пособий при рождении ребенка до выплат по инвалидности и безработице. Только в прошлом году государство направило на социальную поддержку населения 5,9 трлн тенге, а за первые пять месяцев 2026 года – уже 2,7 трлн тенге. Кто может рассчитывать на помощь от государства и сколько денег можно получить – в обзоре BAQ.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, система социальной поддержки охватывает практически все жизненные ситуации: рождение ребенка, многодетность, потерю работы, инвалидность, утрату кормильца и выход на пенсию.

До 272 тысяч тенге за рождение ребенка

Каждая семья после рождения ребенка имеет право на единовременное пособие.

В 2026 году его размер составляет:

на первого, второго и третьего ребенка – 164 350 тенге;

на четвертого и последующих детей – 272 475 тенге.

Кроме того, неработающие родители получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет:

на первого ребенка – 24 912 тенге;

на второго – 29 453 тенге;

на третьего – 33 951 тенге;

на четвертого и последующих – 38 493 тенге.

Работающие женщины, за которых производились социальные отчисления, также получают декретные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Размер выплаты зависит от среднего дохода за последние 12 месяцев. В 2026 году максимальная сумма единовременной декретной выплаты может достигать примерно 2,2 млн тенге.

Сколько получают многодетные семьи

Многодетными в Казахстане считаются семьи, воспитывающие четырех и более детей.

Размер ежемесячного пособия в 2026 году составляет:

69 329 тенге – для семей с четырьмя детьми;

86 673 тенге – с пятью детьми;

104 016 тенге – с шестью детьми;

121 359 тенге – с семью детьми.

Семьям, воспитывающим восемь и более детей, выплачивается по 17 300 тенге на каждого ребенка.

Какие выплаты получают обладательницы "Алтын алқа" и "Күміс алқа"

Многодетные матери, награжденные подвеской "Күміс алқа", ежемесячно получают около 27 680 тенге.

Для обладательниц "Алтын алқа", а также женщин, удостоенных звания "Мать-героиня" или орденов "Материнская слава" I и II степени, размер пособия составляет 32 005 тенге в месяц.

Более 111 тысяч тенге для людей с инвалидностью

В 2026 году государственные пособия по инвалидности составляют:

I группа – 111 872 тенге;

II группа – 89 498 тенге;

III группа – 61 021 тенге.

Для детей с инвалидностью размеры выплат рассчитываются отдельно в зависимости от возраста и степени ограничения здоровья.

Что положено семьям, потерявшим кормильца

Если кормилец семьи умер или признан безвестно отсутствующим, его родственники могут получать государственное пособие.

Так, в 2026 году ребенок, потерявший одного из родителей, получает 46 783 тенге ежемесячно. Размер выплаты увеличивается в зависимости от количества иждивенцев.

Дополнительно семьи могут получать социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования, если умерший участвовал в системе обязательного социального страхования.

Какие выплаты предусмотрены безработным

Казахстанцы, официально работавшие и за которых уплачивались социальные отчисления, после потери работы имеют право на выплаты из Государственного фонда социального страхования.

Размер пособия зависит от:

трудового стажа;

прежнего заработка;

объема социальных отчислений.

Выплаты могут начисляться в течение нескольких месяцев.

Помощь при потере трудоспособности

Граждане, утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, могут рассчитывать сразу на два вида поддержки:

государственное пособие;

социальную выплату из Государственного фонда социального страхования.

Размер помощи определяется степенью утраты трудоспособности.

Кто может получить адресную социальную помощь

Адресная социальная помощь (АСП) назначается семьям с доходами ниже установленной черты бедности.

Для ее получения необходимо:

иметь доход на каждого члена семьи ниже установленного порога;

участвовать в программах занятости.

На начало 2026 года АСП была назначена более чем 138 тысячам человек из 25,8 тысячи семей.

Пенсии выросли на 10%

В Казахстане действует трехуровневая пенсионная система:

базовая пенсия;

солидарная пенсия;

накопительная пенсия за счет средств пенсионных накоплений.

В 2026 году пенсионные выплаты были увеличены на 10%. Сейчас средний размер базовой пенсии составляет 60 005 тенге, а солидарной – 132 811 тенге.

Где оформить выплаты

Подать заявление на большинство социальных выплат можно:

через портал eGov;

в центрах обслуживания населения (ЦОН);

в центрах занятости населения;

через органы социальной защиты.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева о результатах работы ведомства. По словам главы министерства, все социальные обязательства государства перед гражданами выполняются в полном объеме.

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