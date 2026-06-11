В северо-восточном штате Борно в Нигерии продолжает распространяться вспышка холеры. По последним данным, число погибших достигло 74 человек, а количество зарегистрированных случаев заболевания и подозрений на него превысило 7,8 тысячи, передает BAQ.kz со ссылкой на международную гуманитарную организацию «Врачи без границ» (MSF).

Как сообщили в Министерстве здравоохранения штата Борно, вспышка заболевания продолжается с 1 мая и охватила уже значительную часть региона.

По данным медиков, случаи заражения зафиксированы в 14 административных районах и 50 населенных пунктах. Рост числа заболевших оказывает серьезную нагрузку на систему здравоохранения региона, где и без того сохраняется дефицит медицинских ресурсов.

Холера является острым инфекционным заболеванием, которое вызывается бактерией Vibrio cholerae и распространяется через загрязненную воду и продукты питания. Болезнь сопровождается сильной диареей и быстрым обезвоживанием организма. Без своевременной медицинской помощи заболевание может привести к летальному исходу.

Специалисты отмечают, что одной из главных причин распространения инфекции в Нигерии остается ограниченный доступ населения к чистой питьевой воде и санитарным условиям. Дополнительным фактором риска является нехватка медицинской помощи в ряде регионов страны.

Помимо холеры, Нигерия регулярно сталкивается со вспышками других опасных инфекционных заболеваний, включая малярию, полиомиелит, брюшной тиф и оспу обезьян.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Нигерия остается одной из стран Африки, наиболее пострадавших от вспышек холеры. Медики и международные организации продолжают принимать меры по сдерживанию распространения заболевания и оказанию помощи пострадавшим районам.