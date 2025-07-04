В честь Дня столицы предлагаем взглянуть на Астану не с политического, а с человеческого и статистического ракурса — через цифры и факты, которые рассказывают о жизни в главном городе Казахстана, передает BAQ.KZ.

1. Население — почти 1,57 миллиона человек

По состоянию на 1 июня 2025 года в Астане проживает 1 566 566 человек. Город продолжает активно расти и расширяться.

2. Женщин больше, чем мужчин

Из общего числа горожан 823 766 — женщины, 742 800 — мужчины. Разница — более 80 тысяч.

3. Город молодых семей

В первом квартале текущего года в столице было зарегистрировано 1 914 браков. А значит, жизнь в Астане не только кипит, но и строится на новых началах.

4. Более 6 тысяч новорожденных

За первые три месяца 2025 года в Астане на свет появилось 6 025 малышей — это почти 70 новорождённых в день.

5. Продолжительность жизни — почти 79 лет

Ожидаемая продолжительность жизни в столице составляет 78,52 года — это один из самых высоких показателей по стране.

6. Образовательный центр страны

В Астане работают 14 высших учебных заведений, в числе которых и флагманы казахстанского образования.

7. Театральная жизнь

Город насчитывает 10 театров — от классических до экспериментальных. Культурная программа в Астане активная и разнообразная.

8. Семь музеев — от истории до современного искусства

Каждый может найти свой интерес — от Национального музея до Центра современного искусства.

9. Почти 300 тысяч МСБ

На 1 июня 2025 года в столице зарегистрировано 295 179 субъектов малого и среднего предпринимательства — это один из драйверов экономики города.

10. Имя столицы — у 24 человек

Интересный и редкий факт: в Казахстане зарегистрировано 24 человека с именем "Астана". Город вдохновляет не только на строительство, но и на выбор имён.