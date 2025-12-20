В области Жетісу продолжается комплексная работа по развитию инфраструктуры дачных массивов, расположенных вблизи Талдыкоргана. Об этом сообщил аким региона Бейбит Исабаев в ходе ежегодной встречи с жителями города, передаёт пресс-служба акимата области, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, на сегодняшний день централизованным водоснабжением обеспечены 10 из 12 дачных обществ. Жители дач "Шайкорган", "Уйтас", "Ключи", "Агропромышленник" и "Сарыарка" уже имеют доступ к природному газу. Для газификации оставшихся шести дачных массивов подготовлена проектно-сметная документация, бюджетную заявку планируется подать в следующем году.

Значительная работа проведена и по развитию дорожной инфраструктуры. Все 45 улиц дачных обществ "Шайкорган", "Ключи", "Агропромышленник" и "Сарыарка" полностью заасфальтированы. Асфальтовое покрытие уложено на центральных улицах дач "Уйтас", "Кызылтас" и "Мерекелик", на ряде улиц других массивов выполнено гравийное основание. В 2025 году в "Кызылтасе" заасфальтированы четыре основные улицы, в 2026 году планируется ремонт ещё десяти улиц в двух дачных обществах.

Отдельное внимание уделяется уличному освещению. В текущем году освещение проведено в девяти дачных массивах, а также на 19 улицах дач "Кызылтас" и "Каратал". Оставшиеся работы планируется завершить в следующем году.

"На сегодняшний день дачные общества обеспечены питьевой водой и электроснабжением, создана дорожная инфраструктура и уличное освещение. Половина дачных обществ газифицирована, и жители имеют возможность подключиться к газу. Работы в этом направлении будут продолжены", — подчеркнул аким области Бейбит Исабаев.

Параллельно инфраструктурные проекты реализуются и в сельских округах, прилегающих к Талдыкоргану. В селе Еркин строится 4,2 км водопровода, продолжается капитальный ремонт 56 внутрипоселковых улиц, а в 2026 году запланированы дополнительные дорожные и осветительные работы.

В Отенайском сельском округе завершено строительство газораспределительных сетей в селе Мойнак и микрорайоне "Жастар-3", благодаря чему все населённые пункты округа получили доступ к газу. Также введены в эксплуатацию 44 км канализационных сетей в жилом массиве "Ынтымак", заасфальтированы десятки улиц в микрорайонах "Жастар".