Непогода ожидается в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовые предупреждения сразу в нескольких регионах Казахстана на 7 мая, передает BAQ.kz.

По данным метеослужбы, в ряде областей ожидаются дожди, грозы, сильный ветер, град, шквалы, пыльные бури и туман. Также во многих регионах сохраняется высокая пожарная опасность.

Сильные дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируются в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В отдельных районах возможны град и шквалы.

В Туркестанской и Кызылординской областях синоптики предупреждают о пыльных бурях и усилении ветра до 15–20 метров в секунду.

В Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, а также в областях Абай, Улытау и Жетысу сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидаются кратковременный дождь и гроза. Осадки также прогнозируются в Атырау, Актобе, Костанае, Кокшетау, Петропавловске и других городах страны.

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, избегать поездок в непогоду и быть осторожными при сильном ветре и грозах.