Праздничный концерт с участием популярных артистов пройдет в Астане
На сцене выступят известные казахстанские артисты.
Сегодня 2026, 00:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:29Сегодня 2026, 00:29
171Фото: BAQ.kz
7 мая в Астане состоится праздничный Open Air концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, передает BAQ.kz.
Мероприятие пройдёт на площади у стадиона «Астана Арена».
С 10:00 на площадке начнут работу праздничная ярмарка, фуд-корты с разнообразными блюдами и зоны развлечений для детей.
Основная концертная программа стартует в 19:00. На сцене выступят известные казахстанские артисты: Маржан Арапбаева, Raim, BAYANSULU, Досымжан Танатаров, группа «ABYROI», Кайрат Баекенов, DOS, трио «DiEra», JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP и другие исполнители.
Организаторы приглашают жителей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях.