17 казахстанских фур сгорели у границы с Китаем
Происшествие зафиксировано за пределами Казахстана.
Сегодня 2026, 17:08
Фото: кадр из видео
На сопредельной территории Казахстана и Китая сгорели 17 казахстанских грузовых фур, передает BAQ.kz.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу подтвердили информацию о возгорании. По данным ведомства, пожар произошёл 4 мая 2026 года на территории Китайской Народной Республики, поэтому сообщения на номера экстренных служб Казахстана 101 и 112 не поступали.
Как пояснили в ДЧС региона, происшествие зафиксировано за пределами Казахстана, поэтому оно относится к юрисдикции китайской стороны.
В акимате Панфиловского района также уточнили, что возгорание произошло именно на территории КНР. По предварительным данным, в огне полностью сгорели 17 грузовых автомобилей, принадлежащих казахстанским перевозчикам.
Сейчас известно, что все разбирательства по этому случаю будут проводиться на территории Китая, где и произошёл пожар.