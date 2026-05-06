Трагедия в ЮАР: крокодил съел мужчину и пятерых человек после наводнения

В Южно-Африканской Республике обнаружили останки пропавшего владельца гостиницы внутри крупного крокодила, передает BAQ.kz со ссылкой Reuters.

По данным агентства, 59-летний предприниматель Габриэль Батиста пропал после того, как его автомобиль оказался заблокирован на затопленном мосту через реку Комати на северо-востоке страны. Потоком воды мужчину унесло в реку, где обитают крокодилы.

Поисковая операция длилась несколько дней с участием дронов и вертолетов. Внимание спасателей привлек крупный крокодил длиной около 4,5 метра с сильно раздутым животом, который вел себя необычно вяло.

Животное было ликвидировано и доставлено в парк Крюгера, где специалисты провели вскрытие. Внутри обнаружили человеческие останки, включая части тела и личные предметы, в том числе кольцо, предположительно принадлежавшее пропавшему.

Окончательная идентификация будет подтверждена после проведения ДНК-экспертизы.

Особое внимание следствия привлекла другая находка: в желудке крокодила обнаружили не менее шести пар обуви, не принадлежавших Батисте.

По мнению участников операции, это может свидетельствовать о предыдущих нападениях на людей. Однако официальных выводов пока не сделано - расследование продолжается.

