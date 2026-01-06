Прокуратура города Тараз выявила 10 квартир, незаконно приобретенных гражданами, общая рыночная стоимость которых превышает 100 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Так, по инициативе прокурора города апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое постановление о возврате двухкомнатной квартиры стоимостью 15 млн тенге в государственную собственность.

Установлено, что гражданин получил данную квартиру по расписке от жителя города и затем обратился в суд с иском о признании права собственности, утверждая, что квартира приобретена им законным образом. Суд удовлетворил его иск.

Однако в апелляционной инстанции выяснилось, что истец не представил документы, подтверждающие как приобретение квартиры, так и его непрерывное проживание в ней в течение 7 лет.

Кроме того, прокуратурой внесен акт надзора в акимат города о принятии мер по безхозяйным объектам.

В результате судом удовлетворены иски акимата о признании 3 объектов недвижимости (2 квартиры и 1 жилой дом с земельным участком) общей стоимостью 30 млн тенге бесхозяйными и передаче их в коммунальную собственность, по 3 квартирам иски на стадии рассмотрения.

Также регистрирующим органом еще 3 квартиры поставлены на учет как бесхозяйные.

Необходимо отметить, что в апреле 2025 года прокуратурой города в коммунальную собственность возвращено 10 квартир.

Указанные квартиры в настоящие время предоставлены гражданам из социально уязвимых слоев населения, которые нуждаются в жилье.