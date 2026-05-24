Еще 12 учебных заведений построят в Астане

Согласно Генплану до 2035 года в городе предусмотрено почти 140 новых школ.

Акимат города Астана
Фото: Акимат города Астана

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о том, что в этом году будет построено 12 учебных заведений.

Как передает официальный сайт акимата столицы, продолжается системная работа по строительству учебных заведений и созданию комфортной образовательной среды для наших детей. Аким ознакомился с ходом строительства ряда школ и дворцов школьников.

- В течение нового учебного года мы откроем еще 12 учебных заведений. К примеру, за последние годы мы построили 44 школы. Данные меры позволили значительно снизить нагрузку на действующие школы и создать новые ученические места. Особое внимание уделяем тем районам, где потребность в социальной инфраструктуре особенно высока.

Кроме того, готовим заделы на 2027 год: ведем подготовку проектной и градостроительной документации. Согласно Генплану до 2035 года в городе предусмотрено почти 140 новых школ.

Также в этом году планируем открыть еще два Дворца школьников и шесть детских садов. В строительство учебных и образовательных центров также привлекаем частные средства», - написал аким столицы.

