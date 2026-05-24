В Актобе прошел масштабный забег в честь Дня города

В честь Дня города в Актобе состоялось одно из крупных спортивных мероприятий, направленных на развитие массового спорта — «AQTOBE HALF MARATHON-2026». В соревнованиях приняли участие более 1500 человек — жители города и гости из разных регионов страны.

Стартовали и финишировал марафонцы в Триатлон-парке. Мероприятие началось в 06:00 утра и продолжалось до полудня.

В этом году в забеге активно участвовали не только профессиональные спортсмены, но и любители бега, дети, молодежь и пожилые жители. Участники соревновались на дистанциях 3, 10 и 21 километр.

Одним из особенных участников забега стал 71-летний житель Актобе. Это еще раз доказало, что марафон предоставляет возможность вести здоровый образ жизни и заниматься спортом независимо от возраста.

Все участники, дошедшие до финиша, получили памятные медали. А победители, показавшие лучшие результаты на дистанциях 21 и 10 километров, были награждены денежными сертификатами и грамотами.