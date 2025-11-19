В Атырауской области участковые инспекторы помогли 10-летнему ребенку получить свидетельство о рождении после многолетнего отсутствия документов. История произошла в Индерском районе в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Участок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Во время обхода одной из отдалённых территорий, расположенной вдоль канала Багырлай в селе Елтай, полицейские обратили внимание на семью, работающую помощниками в местном крестьянском хозяйстве. Вместе с родителями находился их 10-летний сын. В ходе беседы выяснилось, что у мальчика нет никаких документов, удостоверяющих личность, а школу он никогда не посещал.

Как рассказала мать ребёнка, он родился в селе Коныстану Кызылкогинского района, однако получить свидетельство о рождении вовремя семья не смогла. Из-за постоянных переездов в поисках работы оформление документов откладывалось. Несмотря на отсутствие бумаг, мама следила за здоровьем сына — в первый год жизни он получил все необходимые прививки.

Осознав, что ребёнок лишён права на образование и полноценное медицинское обслуживание, участковые немедленно обратились в госорганы, чтобы помочь семье. Благодаря совместным действиям полиции, отдела образования и других служб мальчику оформили свидетельство о рождении и устроили его в районный школьный интернат, где он сможет начать обучение.

Родители были привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению ребёнка. Однако, как подчеркивают в полиции, главное в этой истории — не административные меры, а судьба ребенка, который получил документы, возможность учиться и шанс на будущее.