Стало известно, кто будет строить линию LRT в направлении Косшы

Компания China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., Ltd займется строительством линии LRT в направлении Косшы. Об этом сообщили в City Transportation Systems в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

"Строительство будет осуществлять компания China Railway Asia-Europe ConstructionInvestment Co., Ltd – подрядчик первой очереди LRT", - говорится в сообщении.

Что по срокам и деньгам

При этом сроки начала активной фазы строительных работ и завершения проекта пока не определены. В компании пояснили, что реализация проекта будет зависеть от финансирования.

Также пока не названа ориентировочная стоимость проекта. Источники финансирования и окончательная стоимость будут определены после разработки проектной документации.

Вместе с тем в CTS сообщили, что при строительстве второй очереди LRT по шоссе Каркаралы не планируется вводить ограничения движения, перекрывать проезжую часть или существенно менять действующую схему дорожного движения.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин предположил, что строительство ЛРТ по направлению к Косшы, скорее всего, будет дорогостоящим и финансировать его исключительно за счет бюджета будет затруднительно. Он также добавил, что подобные проекты достаточно хорошо воспринимаются международными финансовыми организациями и партнерами.