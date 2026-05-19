Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 мая

Синоптики на 20 мая объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана. На большей части страны ожидаются дожди с грозами, туман, на севере и востоке град, заморозки, усиление ветра.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области утром и днем на западе, севере, востоке дождь, гроза, град, шквал, на севере временами сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем на севере, востоке временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе туман. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, востоке порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке порывы 25 м/с. В Петропавловске дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанайской области днем на севере, востоке дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Костанае днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на западе, севере дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на западе, юге порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ветер восточный, юго-восточный ночью на юге, днем на западе, юге, в центре порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге, востоке, днем на юго-востоке порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке заморозки 3 градуса.

В области Абай ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, востоке порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре заморозки 2 градуса.

В Алматинской области ветер северо-восточный на севере, западе, востоке, в горных районах временами порывы 18-23 м/с. В Конаеве ветер северо-восточный временами порывы 18 м/с. По горам Иле Алатау ветер северо-восточный временами порывы 18 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный на севере, западе, в центре порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области на западе, юге, в горных районах дождь, гроза, в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. В горных районах туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе утром и днем дождь, гроза.

В Кызылординской области на юге, востоке, в центре дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал, град, пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с. В Кызылорде дождь, днем временами сильный дождь. Временами гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области на юге, востоке, в центре пыльная буря. Ветер восточный на юге, востоке, в центре порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге, в центре пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на западе, юге, в центре порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью на западе, северо-востоке, в центре дождь, гроза, днем дождь, гроза. Ночью и утром на западе, в центре туман. Ветер северный, северо-восточный днем на северо-востоке, в центре порывы 15-20 м/с. В Актау временами дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью на севере, юге небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью небольшой дождь, гроза.