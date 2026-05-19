Пенсионеров Астаны приглашают на бесплатные тренировки и дискотеки

В столице стартует летний сезон проекта активного долголетия для пожилых людей. Центр активного долголетия Астаны вновь организует ретро-дискотеки под открытым небом для пенсионеров. Танцевальные вечера под названием "Лучезарное лето" будут проходить каждую среду в парке "Жетысу", передает BAQ.kz.

Мероприятия будут начинаться в 17:00 и продолжаться до 19:00. Организаторы отмечают, что главная цель проекта - создание условий для активного отдыха, социализации и укрепления здоровья пожилых людей.

Ретро-дискотеки в столице проводят уже второй год подряд. В прошлом летнем сезоне для пенсионеров организовали 15 танцевальных вечеров, которые собрали большое количество участников.

На сцене выступят сами пенсионеры - они подготовят концертную программу с любимыми песнями прошлых лет, танцевальными номерами и творческими выступлениями. Также участие примут сольные исполнители и танцевальные коллективы города.

Кроме танцевальных вечеров, с открытием летнего сезона в Астане начнутся бесплатные утренние оздоровительные тренировки для пожилых людей. Занятия будут проходить ежедневно с 9:00 до 11:00 в парках "Жеруйык", Президентском, Центральном, парке имени Ататюрка, Ботаническом саду и на бульваре "Нуржол".

Пенсионеры смогут заниматься йогой, пилатесом, скандинавской ходьбой, реабилитационной и дыхательной гимнастикой "Цигун". Все занятия до сентября будут проводить квалифицированные инструкторы Центра активного долголетия.

В акимате отмечают, что подобные проекты помогают пожилым людям сохранять активный образ жизни, находить новых друзей и проводить лето с пользой для здоровья.