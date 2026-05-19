Сгорят ли пенсионные накопления? В ЕНПФ дали ответ

В последнее время некоторые казахстанцы начали беспокоиться о сохранности своих пенсионных накоплений. Особенно часто звучат вопросы: "не исчезнут ли деньги из фонда?" и "не обесценит ли инфляция все накопления?". В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) объяснили, как в Казахстане защищаются пенсионные сбережения, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ЕНПФ напомнили, что пенсионные накопления граждан защищены законом и находятся под государственной гарантией.

Пенсионная система Казахстана состоит из нескольких уровней. Одна часть - это базовая и солидарная пенсия, выплачиваемая государством, а другая - личные накопления граждан, сформированные за годы трудовой деятельности.

Несмотря на это, некоторые казахстанцы все еще с недоверием относятся к накопительной системе и опасаются, что в будущем деньги из пенсионного фонда могут исчезнуть.

Однако, как пояснили в ЕНПФ, средства каждого вкладчика хранятся на индивидуальном пенсионном счете и являются его личной собственностью.

По словам представителей фонда, государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции.

Это означает, что пенсионные накопления невозможно перевести на чужой счет или потерять из-за ошибки системы. А если со временем инфляция снизит реальную стоимость накоплений, разницу компенсирует государство.

Специалисты фонда отмечают, что подобный механизм существует далеко не во всех странах мира. Во многих государствах аналогичные гарантии по пенсионным накоплениям отсутствуют.

Как работает государственная гарантия?

В ЕНПФ деньги не просто хранятся на счете. Средства инвестируются в различные финансовые инструменты и приносят дополнительный инвестиционный доход.

Например, если на пенсионном счете гражданина накоплено 10 млн тенге, а инвестиционный доход за определенный период составил около 10%, то к накоплениям добавится еще примерно 1 млн тенге.

Однако если за это же время инфляция достигнет 15%, часть средств фактически обесценится.

В таком случае государство компенсирует разницу между уровнем инфляции и инвестиционным доходом. Размер компенсации рассчитывается по специальной формуле.

При этом казахстанцам не нужно самостоятельно подавать заявление на получение компенсации - система производит расчеты автоматически. Если выявляется недостающая сумма с учетом инфляции, выплата осуществляется в проактивном формате.

Так, в 2024 году такую единовременную компенсацию автоматически получили 177 тысяч человек.

