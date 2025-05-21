Суд взыскал с авиакомпании Air Astana материальный ущерб и компенсацию морального вреда в пользу казахстанки, чей 10-летний сын, летевший без сопровождения, был оставлен в аэропорту Турции и впоследствии депортирован. Об этом написал адвокат семьи Данильхан Шагатаев, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл во время международного перелёта. По информации истца, все необходимые документы находились при ребёнке на момент передачи его сотрудникам авиакомпании перед посадкой. Однако в аэропорту Турции при прохождении пограничного контроля паспорт ребёнка оказался утерян. В результате несовершеннолетнему было отказано во въезде, и он был временно депортирован в Казахстан.

Air Astana настаивала на том, что ответственность за сохранность документов несёт сам пассажир. Представители матери ребёнка указали, что на малолетнего гражданина такая обязанность не может быть возложена. Суд согласился с этим доводом и пришёл к выводу, что авиакомпания не исполнила должным образом обязанности по проверке и обеспечению сохранности документов ребёнка.

В ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели, в том числе бортпроводники и сотрудники наземных служб турецкого аэропорта.

По итогам рассмотрения дела суд постановил взыскать с авиакомпании:

материальный ущерб, связанный с покупкой новых билетов и оформлением паспорта,

а также компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.