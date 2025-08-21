В Акмолинской области молния поразила двух детей: один погиб, второй находится в реанимации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sinegor.kz.

Трагедия произошла днём 20 августа в селе Ульги Акмолинской области. Около 14:00 во время грозы молния ударила по двум детям.

По данным полиции, мальчик 2015 года рождения скончался на месте. Второй ребёнок, 2010 года рождения, получил тяжёлые травмы и был экстренно доставлен в районную больницу Биржан сал. Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое и продолжают бороться за жизнь ребёнка.

Оба пострадавших - жители Астаны. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.