10-летний мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области
Второй мальчик находится в реанимации.
Сегодня, 00:27
Фото: pixabay
В Акмолинской области молния поразила двух детей: один погиб, второй находится в реанимации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sinegor.kz.
Трагедия произошла днём 20 августа в селе Ульги Акмолинской области. Около 14:00 во время грозы молния ударила по двум детям.
По данным полиции, мальчик 2015 года рождения скончался на месте. Второй ребёнок, 2010 года рождения, получил тяжёлые травмы и был экстренно доставлен в районную больницу Биржан сал. Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое и продолжают бороться за жизнь ребёнка.
Оба пострадавших - жители Астаны. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.
