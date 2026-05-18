Более 700 млн тенге задолжала жителям Костаная мусоровывозящая компания из-за завышенного тарифа на отходы

Повышение тарифа за вывоз мусора в Костанае обернулось скандалом и дошло до разбирательств в специализированном межрайонном экономическом суде области. Новый тариф для костанайцев за сбор, транспортировку и сортировку твердых бытовых отходов (ТБО) начал действовать с 1 января 2025 года. Он был выше предыдущего более, чем в 1,5 раза. Но вскоре городская прокуратура признала его необоснованно завышенным и подала протест. Новый тариф отменили с 4 феврале 2026 года. Но делать перерасчет потребителям за год с небольшим мусоровывозящая компания категорически отказывается, за что и получила судебный иск. Разбирательства продолжается до сих пор.

Суть конфликта

История с повышением тарифа за вывоз мусора для частной компании ТОО "Тазалык-2012" тянется с 2024 года. На сессии городского маслихата депутаты, учитывая затраты частной компании, проголосовали за повышение тарифа на 53%. С 1 января 2025 года для костанайцы начали платить за вывоз мусора в 1,5 раза больше.

Для жителей Костаная это оказалось существенным повышением. Вместо 404,25 тенге жители многоэтажных домов стали платить по 619,94 тенге, а для жителей неблагоустроенного сектора (частные дома) тариф на вывоз мусора с 482,16 тенге дорос до 739,05 тенге. Все это без учета 16% НДС. Новый тариф продержался больше года.

Но во время его действия прокуратура начала проверку принятого маслихатом решения о повышение стоимости вывоза мусора и нашла в нем много нарушений. В связи с чем подала протест в суд, где предоставила даже экспертизу расчетов о том, что тариф был завышен необоснованно. В частности, надзорный год отмечал, что исходные данные о повышении тарифа никто даже не проверял, а часть суммы из повышенного тарифа и вовсе содержит необоснованные расходы.

Суд первой инстанции согласился с доводами прокуратуры и вынес решение об отмене нового тарифа за вывоз мусора для ТОО "Тазалык-2012". Представители маслихата подали апелляцию, которую тоже проиграли. В итоге городскому маслихату пришлось признать, что тариф за вывоз мусора был завышен неправильно и отменить принятое депутатами решение.

Информацию о применении прежнего тарифа в размере 404,25 тенге для жителей многоэтажек и 482,16 тенге для жителей частного сектора появилась на сайте ТОО "Тазалык-2012" в начале этого года. В сообщении говорилось, что старый тариф начинает действовать с 4 февраля 2026 года.

Но жители начались требовать перерасчета. Тогда в дело вмешался департамент торговли и защиты прав потребителей акимата Костанайской области. Ведомство подало иск в экономический суд на ТОО "Тазалык-2012" о возврате жителям средств за период начисления завышенного тарифа. Частная компания с иском не согласилась и пытается опротестовать его в суде.

Должны более 700 млн тенге

По данным департамента торговли и защиты прав потребителей акимата Костанайской области, который инициировал иск в суд , речь идет о перерасчете тарифа за вывоз мусора свыше 200 тысячам абонентов. Общая сумма долга - более 700 млн тенге.

Цифра свыше 200 тысяч абонентов, которым пока не сделали перерасчет, составляет больше половины потребителей услуг по вывозу и складированию отходов. Всего абонентов, которые пользуются этой услугой, около 280 000.

"Мы пытаемся доказать в суде, что перерасчет за вывоз мусора нужно сделать с 1 января 2025 года по 3 февраля 2026 года - за тот период, который согласно решению суда, тариф был незаконно повышен. Представители ТОО "Тазалык-2012" отказываются делать перерасчет на основании решения городского маслихата. Они ссылаются на то, что в решении сказано об отмене повышенного тарифа с 4 февраля этого года, а о перерасчет нет ни слова", - сообщила заместитель руководитель департамента Асем Нургали.

Она уточнила, что их ведомство защищает простых потребителей, которых в списке более 200 000 человек, поэтому был подан коллективный иск. И так как неверно введенный тариф на вывоз мусора затрагивает интереса такого большого количества горожан, нужно сделать перерасчет.

"Мы не ведем речь о переводе "живых" денег на счета потребителям. Речь лишь о перерасчете, который можно указать в квитанциях за вывоз мусора в виде переплаты. И абонента в течение какого-то времени просто не будет оплачивать эту услугу", - подчеркнула Асем Нургали.

В самой компании ТОО "Тазалык-2012" нам сообщили, что опираются на решение маслихата об отмене нового тарифа и введении прежнего. И добавили, что у населения есть проблемы с оплатой за вывоз мусора. Сейчас общий долг составляет около 100 млн тенге в среднем за три месяца неуплаты. Но есть те, кто не платит полгода и больше. Все эти расходы мусоровывозящему ТОО нужно как-то компенсировать.

Адвокат, представляющий интересы компании по вывозу мусора, в ходе судебных заседаний заявлял, что часть потребителей, которые обратились с жалобами на перерасчет тарифа, сами нарушали закон. Так, например, некоторые платили за вывоз мусора за одного абонента, в то время, как прописано было гораздо больше.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей отмечают, что таких недобросовестных жителей немного и с ними можно разобраться индивидуально. И в конце концов перерасчет будет проводиться каждому потребителю услуги по вывозу мусора и только конкретно за период применения повышенного тарифа. И если абонент весь прошлый год не платил за вывоз мусора, то и никакого перерасчета не будет, поэтому доводы адвоката в этой части не вполне понятны.

И еще адвокат считает, что возмещать деньги потребителям услуг должны те, кто принял решение о повышение тарифа за вывоз мусора, то есть, депутаты. Так как существует ответственность за принятие незаконных решений должностными лицами или госорганами, она закреплена в Гражданском Кодексе РК.

"Но ведь прибыль от их решения получало ТОО "Тазалык-2012", а не депутаты. Значит, компания должна делать перерасчет, это же логично", - не соглашается заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей.

Тариф снова повысят?

Между тем судебное разбирательство частной компании и департамента торговли и защиты прав потребителей вызвало такой резонанс, что по нему даже высказался аким Костаная Марат Жундубаев. Он, кстати, тоже больше поддерживает мусоровывозящую организацию.

"Мы можем финансово "посадить" компанию, если сейчас произведем перерасчет. И это скажется на качеств вывоза мусора", - комментировал глава города ситуацию на одном из аппаратных совещаний.

И заметил, что тариф на вывоз мусора все равно поднимут и соответствующая заявка уже подана. Так что в ближайшее время костанайцев все равно ждет повышение оплаты за вывоз мусора. Правда, на какой именно процент никто пока не знает и гарантии, что он будет ниже, чем предыдущий, тоже нет.

"В связи с тем, что ТОО "Тазалык-2012" является частной компанией тариф им не могу утвердить ни департамент по регулированию естественных монополий, ни наше ведомство. Тариф на вывоз утверждается депутатами на сессии маслихата, как и было в случае его повышения и отмены этого решения", - пояснила заместитель руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции акимата Костанайской области Гульнара Дильдабекова.

Она уточнила, что мусоровывозящая компания находится в конкурентной среде, поэтому утверждение тарифа выносится на обсуждение местным депутатам. В связи с чем мы обратились в саму компанию, чтобы выяснить, подавали ли они новую заявку на повышение тарифа на вывоз мусора.

"Заявку пока не подавали, работаем по старому тарифу, который был до 1 января 2026 года", - коротко сообщили в ТОО "Тазалык-2012". И пообещали, что директор компании Мария Нефедова свяжется с журналистом, как только освободится. Но до момента выхода публикации руководитель так и не позвонила.

Заберут в госсобственность

Недавно аким Костаная и вовсе заявил, что ТОО "Тазалык-2012" скоро заберут в государственную собственность. Он мотивировал это решение тем, что предприятие является главным стратегическим объектом, так как не только вывозит отходы, но и содержит единственный в городе полигон ТБО. И допустить потерю управления над полигоном в связи с финансовой нестабильностью предприятия акимат не может.

Напомним, что компания "Тазалык" до 2012 года уже была в государственной собственности. Тогда она носила статус ГКП и называлась ГКП "Тазалык-2000". Но в 2012 году ее передали в частное управление, сменив название и форму собственности. И тогда этот переход подавался. как благо для компании, которую государство уже содержать не в силах. Однако спустя чуть больше 10 лет риторика вновь поменялась. И теперь содержать мусоровывозящую компанию вновь планируют за счет бюджета. Новая форма собственности странным образом совпала с большой задолженностью компанию абонентам, но в акимате уверяют, что речь идет только о заботе о стратегическом объекте.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей отметили, что это не первый случай, когда основные коммунальные предприятия сначала отдают частникам, а потом они не выдерживают испытаний, и вновь возвращаются государству. И привели в пример частную БМК (блочно-модульную котельную) "Береке". Ее руководитель в прошлом году оставил без горячей воды боле 2000 абонентов в новом микрорайоне. Частник обосновал это тем, что ему нечем платить за газ, которым греют воду, а отсутствие средств связал с долгами потребителей. В итоге тепловая компания города ГКП "КТЭК" приняла решение взять себе на баланс частную модульную котельную, но собственник категорически отказывался, сообщая, что может ее только продать.

"В итоге нам тоже пришлось подать в суд на собственника БМК, чтобы он не оставил жителей без горячей воды и тепла. Мы требовали безвозмездно передать котельную на баланс тепловой компании. Он сначала отказывался, но потом согласился и в итоге мы отозвали иск. Если мусоровывозящая компания согласится с перерасчетом в ходе суда, мы тоже готовы отозвать иск", - резюмировала заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей.

Но пока что ТОО "Тазалык-2012" не соглашается с перерасчетом, поэтому суды продолжатся. Очередное заседание по делу назначено на конец мая. Но поставит ли оно точку в затянувшемся споре частника и госоргана, и будет ли решения в пользу потребителей услуг - пока говорить рано.

