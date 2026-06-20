10-летний мальчик умер после тренировки в России
Во время занятия ребенок внезапно потерял сознание и упал.
Сегодня 2026, 19:13
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Сегодня 2026, 19:13Сегодня 2026, 19:13
276Фото: Pixabay.com
В Воронежской области России проводится расследование по факту смерти 10-летнего мальчика, которому стало плохо во время спортивной тренировки.
По данным регионального следственного управления, инцидент произошел в муниципальном спортивном учреждении в городе Семилуки. Во время занятия ребенок внезапно потерял сознание и упал.
Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины смерти ребенка.
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