10-летний мальчик умер после тренировки в России

В Воронежской области России проводится расследование по факту смерти 10-летнего мальчика, которому стало плохо во время спортивной тренировки.

По данным регионального следственного управления, инцидент произошел в муниципальном спортивном учреждении в городе Семилуки. Во время занятия ребенок внезапно потерял сознание и упал.

Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины смерти ребенка.