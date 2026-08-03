Заводы Carlsberg и PepsiCo строят в Алматинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматинской области строят заводы Carlsberg и PepsiCo. Стройки вместе с металлургическим комплексом Asia United Steel и Алматинским вентиляторным заводом осмотрел заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров, передает BAQ.KZ
Вентиляторный завод ведет совместный проект с корейскими LG Electronics и Hi Air Korea.
Что известно о заводе PepsiCo
Компания строит в Алматинской области завод по производству снеков. Объем инвестиций 368 млн долларов.
Предприятие должно дать около 900 постоянных рабочих мест. В планах у компании также полная локализация выращивания картофеля для чипсов.
В сентябре 2025 года председатель совета директоров фонда PepsiCo Стивен Кихо сообщал на встрече с Президентом, что к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.
Сколько проектов в области
Инвестиционный портфель региона сейчас включает 283 проекта. Общая стоимость около 8 трлн тенге.
В перспективе они должны дать более 154 тыс. рабочих мест.
Сопровождение проектов идет через Национальную цифровую инвестиционную платформу и механизмы адресной поддержки инвесторов.
О чем говорили на штабе
Поездка была приурочена к заседанию Регионального инвестиционного штаба. В нем участвовали представители государственных органов и бизнеса.
На заседании рассматривали сопровождение инвестиционных проектов, улучшение инвестиционного климата и решение проблем, с которыми сталкиваются инвесторы. Какие именно проблемы обсуждались, в сообщении не уточняется.
Алматинскую область Куантыров назвал одной из основных точек роста казахстанской экономики.
Алматинская область - стратегически важный агропромышленный, индустриальный и транспортно-логистический регион страны и одна из основных точек роста экономики Казахстана, - подчеркнул заместитель министра.
По итогам поездки отмечена важность взаимодействия центральных и местных органов с инвесторами для своевременной реализации проектов.
Читай также:
В Жамбылской области открыли завод по производству сэндвич-панелей
В Балхаше построят медеплавильный завод за 750 млрд тенге
Самое читаемое
- Фигурант истории с гибелью казахстанки в Белграде нарушил молчание
- В ЗКО ускорят работу над проектом железнодорожного участка Индербор – Уральск
- Зеленский заявил о потоплении контейнеровоза «Росатома» в Черном море
- После волны критики Димаш выступил с обращением к поклонникам
- Теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира W100 в Испании