Заводы Carlsberg и PepsiCo строят в Алматинской области

В Алматинской области строят заводы Carlsberg и PepsiCo. Стройки вместе с металлургическим комплексом Asia United Steel и Алматинским вентиляторным заводом осмотрел заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров, передает BAQ.KZ

Вентиляторный завод ведет совместный проект с корейскими LG Electronics и Hi Air Korea.

Что известно о заводе PepsiCo

Компания строит в Алматинской области завод по производству снеков. Объем инвестиций 368 млн долларов.

Предприятие должно дать около 900 постоянных рабочих мест. В планах у компании также полная локализация выращивания картофеля для чипсов.

В сентябре 2025 года председатель совета директоров фонда PepsiCo Стивен Кихо сообщал на встрече с Президентом, что к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.

Сколько проектов в области

Инвестиционный портфель региона сейчас включает 283 проекта. Общая стоимость около 8 трлн тенге.

В перспективе они должны дать более 154 тыс. рабочих мест.

Сопровождение проектов идет через Национальную цифровую инвестиционную платформу и механизмы адресной поддержки инвесторов.

О чем говорили на штабе

Поездка была приурочена к заседанию Регионального инвестиционного штаба. В нем участвовали представители государственных органов и бизнеса.

На заседании рассматривали сопровождение инвестиционных проектов, улучшение инвестиционного климата и решение проблем, с которыми сталкиваются инвесторы. Какие именно проблемы обсуждались, в сообщении не уточняется.

Алматинскую область Куантыров назвал одной из основных точек роста казахстанской экономики.

Алматинская область - стратегически важный агропромышленный, индустриальный и транспортно-логистический регион страны и одна из основных точек роста экономики Казахстана, - подчеркнул заместитель министра.

По итогам поездки отмечена важность взаимодействия центральных и местных органов с инвесторами для своевременной реализации проектов.

Читай также:

В Жамбылской области открыли завод по производству сэндвич-панелей

В Балхаше построят медеплавильный завод за 750 млрд тенге