Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 августа

На 4 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и во всех регионах Казахстана. В стране ожидается неустойчивая погода: дожди и грозы, местами сильные, град и усиление ветра. В отдельных регионах сохранится сильная жара. Во многих областях действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, град и усиление ветра. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге — высокая. В Кокшетау утром и днем ожидаются дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе и юге ожидаются дождь и гроза, днем — дождь и гроза, на севере, юге и востоке сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе, севере и юге туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, на западе и севере град и усиление ветра. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная. В Костанае ожидаются дождь и гроза, днем град.

В Павлодарской области ночью на западе ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере и юге — дождь, гроза, временами сильный дождь, град и усиление ветра. В центре и на юге ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза, на востоке — дождь и гроза. Днем ожидаются дождь и гроза, на западе и севере сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе и севере туман. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере и в центре — высокая. В Караганде ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем — дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, в центре — небольшой дождь и гроза. Днем ожидаются дождь и гроза, на западе и севере сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе и севере туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная. В Жезказгане ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем — дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Днем сильная жара 35-37 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь и гроза, днем сильная жара 35 градусов.

В области Абай ночью на севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем на севере, юге и востоке — дождь, гроза, град и усиление ветра. Днем сильная жара 35-38 градусов. На востоке, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная. В Семее ночью ожидаются дождь и гроза. Днем сильная жара 35 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на севере, западе, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза, на юге и в горах временами сильный дождь, град и усиление ветра. На севере, западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Конаеве ночью и утром ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы временами ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле-Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град и усиление ветра.

В области Жетысу на западе, севере, в центре и горных районах ожидаются дождь и гроза, днем в горах временами сильный дождь, град и усиление ветра. В районе Алакольских озер ожидаются порывы ветра временами 30 м/с и более. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке и в центре — чрезвычайная. В Талдыкоргане временами ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области на севере, западе, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза, в горах временами сильный дождь, град и усиление ветра. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе днем ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью на севере ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере и в горных районах — дождь и гроза, в горах сильный дождь, град и усиление ветра. Днем на западе и севере ожидается пыльная буря. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Шымкенте и Туркестане днем ожидаются дождь и гроза. В обоих городах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре ожидаются дождь, гроза, пыльная буря и усиление ветра. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара 35-37 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара 38 градусов. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге — чрезвычайная.