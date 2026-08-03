Астанчанин четыре месяца караулил у дома бывшую сожительницу

Жителя столицы признали виновным в незаконном преследовании бывшей сожительницы. Несмотря на защитное предписание, мужчина продолжал искать с ней контакта в течение четырех месяцев.

По данным прокуратуры города, мужчина регулярно звонил потерпевшей, отправлял сообщения, приходил к месту ее проживания, ожидал возле дома и оскорблял ее.

Из-за таких действий женщина постоянно испытывала страх за свою безопасность и безопасность несовершеннолетней дочери. Ее право на личную неприкосновенность и свободное общение было нарушено.

В суде государственный обвинитель доказал вину подсудимого. В качестве наказания ему назначили 100 часов общественных работ.

Приговор уже вступил в законную силу.

В надзорном органе напомнили, что за сталкинг – незаконное преследование человека, выражающееся в попытках установить контакт или следить за ним против его воли без применения насилия, но с причинением существенного вреда, предусмотрена уголовная ответственность.

За такое нарушение может быть назначено наказание вплоть до ареста сроком до 50 суток.

Ранее житель области Абай осужден за сталкинг экс-супруги.

Несмотря на развод более пяти лет назад, он приходил к ее дому в состоянии алкогольного опьянения и регулярно звонил, игнорируя ее просьбы прекратить это.

Для отбывания наказания мужчина поставлен на учет в службу пробации Жарминского района. С ним проведена профилактическая и воспитательная работа, направленная на формирование законопослушного поведения и предотвращение повторных правонарушений.

Сейчас осужденный трудоустроен рабочим по благоустройству территории в сельском акимате и уже отработал более 9 часов.

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