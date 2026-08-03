Выложил видео с нарушениями в соцсетях: мотоциклист получил 10 суток ареста в Алматы

В Алматы 39-летнего мотоциклиста привлекли к административной ответственности после публикации в социальных сетях видео с демонстративным нарушением общественного порядка. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Как сообщает департамент полиции города, нарушителя выявили сотрудники полиции Бостандыкского района во время мониторинга интернет-пространства. На опубликованных кадрах мужчина грубо нарушал правила поведения, провоцировал других участников дорожного движения и сопровождал свои действия нецензурной бранью.

Полицейские установили личность автора ролика. Им оказался 39-летний житель Алматы. В отношении него составили административный материал по факту мелкого хулиганства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 суток административного ареста.

В полиции отметили, что публикация противоправных действий в социальных сетях не освобождает от ответственности. Подобные материалы, напротив, могут стать основанием для проверки и принятия предусмотренных законом мер.