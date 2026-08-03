Месси определился с будущим в сборной Аргентины
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пока не собирается завершать международную карьеру. Об этом сообщил журналист Фран Касаретто со ссылкой на источники, близкие к футболисту.
По его информации, капитан аргентинской сборной намерен продолжить выступления за национальную команду как минимум до Кубка Америки 2028 года.
«Согласно сообщениям источников, близких к Лионелю Месси, он по-прежнему не планирует завершать международную карьеру. Ожидается, что Месси закончит выступления за сборную после участия в Кубке Америки 2028 года», – написал Фран Касаретто в социальной сети X.
Напомним, на чемпионате мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, сборная Аргентины завоевала серебряные медали, уступив в финале Испании со счетом 0:1.
39-летний Месси принял участие во всех матчах национальной команды на турнире. За время чемпионата он забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи, став одним из лучших игроков мирового первенства.
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