По меньшей мере десять человек погибли и около двадцати получили ранения в результате страшного пожара, произошедшего поздно вечером во вторник в доме престарелых города Тузла, расположенного на северо-востоке Боснии и Герцеговины. Об этом сообщили местные СМИ.

Пожар вспыхнул около 20:45 по местному времени на седьмом этаже здания. По данным администрации учреждения, пламя стремительно распространилось по этажу, и лишь оперативные действия профессиональных пожарных и добровольцев из Тузлы и соседних муниципалитетов помогли взять ситуацию под контроль.

"Огонь был локализован, однако последствия трагедии оказались тяжёлыми. Среди погибших — пожилые постояльцы, которым персонал не успел помочь выбраться из здания", — говорится в заявлении дома престарелых.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи из нескольких близлежащих медицинских центров. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего они были доставлены в Университетский клинический центр Тузлы. Среди раненых оказались не только проживавшие в доме престарелых, но и сотрудники учреждения, пожарные, медики и полицейские, участвовавшие в спасательной операции.

Власти Боснии и Герцеговины уже начали расследование причин трагедии, которая стала одной из самых смертоносных за последние годы в регионе. По предварительным данным, рассматриваются версии неисправности электропроводки и нарушения правил противопожарной безопасности.

Местные жители несут к зданию дома престарелых свечи и цветы, выражая соболезнования родным погибших.