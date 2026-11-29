В Тупкараганском районе Мангистауской области 10 многодетных матерей своевременно не получили государственные награды «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Нарушения при оформлении необходимых документов выявила районная прокуратура.

По данным надзорного органа, уполномоченные должностные лица акимата необоснованно затягивали оформление и направление наградных документов. В результате женщины не смогли вовремя получить заслуженные награды и воспользоваться предусмотренными законодательством мерами социальной поддержки.

После вмешательства прокуратуры права всех 10 матерей восстановили, им обеспечили вручение государственных наград.

Кроме того, приняты меры для устранения причин нарушений и обеспечения своевременного оформления документов в дальнейшем. Виновных должностных лиц местных исполнительных органов привлекли к ответственности.