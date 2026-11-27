Полиция Жамбылской области завела уголовное дело после того, как в соцсетях распространилось видео непристойного содержания с участием несовершеннолетних. Ещё одно дело возбуждено из-за того, что ролик выложили в сеть. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Подростков, которые попали на видео, уже нашли.

«Личности несовершеннолетних установлены. Они вместе с родителями доставлены в полицию. С их участием проводятся следственные действия», – говорится в сообщении полиции.

Ответственность понесут и взрослые.

«Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет. Их родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», – отметили в ведомстве.

Вопросы появились и к системе образования. Полиция направила представления в управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы там устранили причины, которые привели к случившемуся.

Расследование продолжается, всем обстоятельствам дадут правовую оценку.

Отдельно в полиции предупредили тех, кто пересылает ролик.

«Полиция напоминает, что за распространение порнографических материалов и иного противоправного контента предусмотрена уголовная ответственность», – подчеркнули в ведомстве.

Распространять такие видео, в том числе пересылать их в мессенджерах, нельзя. Если ролик попал к вам, его лучше удалить и никому не отправлять.