Три ничьи, три поражения и последнее место в группе – с таким результатом сборная Казахстана по футболу завершила выступление в Лиге наций УЕФА. После окончания турнира Казахстанская федерация футбола решила не продлевать контракт с нидерландским тренером Джоном ван ’т Шкипом. Однако решит ли очередная смена наставника проблемы национальной команды? Бывший аналитик сборной Казахстана Владимир Фрайнд в беседе с корреспондентом BAQ.KZ разобрал ошибки тренерского штаба, рассказал о слабых позициях команды и объяснил, каким должен быть новый главный тренер.

Тренер пришел поздно, состав постоянно менялся

Одной из причин неудачного выступления сборной Владимир Фрайнд считает нехватку времени на подготовку. Джон ван ’т Шкип возглавил национальную команду в августе 2026 года, незадолго до начала Лиги наций.

По оценке аналитика, Казахстанская федерация футбола затянула с назначением главного тренера. Нидерландскому специалисту пришлось в короткие сроки знакомиться с футболистами, оценивать их возможности и искать подходящую тактику. Ситуацию осложнило и отсутствие нескольких ключевых игроков, в том числе из-за травм.

Стартовый состав сборной заметно менялся практически в каждом матче. За один турнир команда успела сыграть по трем тактическим схемам – 4–3–3, 4–2–3–1 и 5–3–2.

По наблюдениям Фрайнда, тренерский штаб пытался подстраивать игру под каждого соперника. Однако постоянные изменения состава и тактики мешали футболистам наладить взаимодействие, особенно в обороне.

Именно с ошибками при позиционной защите аналитик связывает большинство пропущенных сборной мячей.

Четыре из 11 голов пропустили после стандартов

За шесть матчей Лиги наций сборная Казахстана забила восемь мячей и пропустила 11. По подсчетам Фрайнда, четыре гола команда пропустила после стандартных положений – непосредственно при их розыгрыше или в результате продолжения атаки.

В качестве примера аналитик привел два эпизода, которые, по его мнению, свидетельствуют о проблемах в организации обороны.

«Показательным стал эпизод в первом матче против Словакии, когда после подачи углового головой забил центральный защитник Давид Ганцко.

Возникает вопрос: почему при розыгрыше углового против центрального защитника ростом 188 сантиметров оказался Рамазан Оразов, рост которого составляет около 172 сантиметров? Незадолго до этого эпизода Оразов вышел на замену вместо Амира, рост которого составляет 183 сантиметра, и при обороне на стандартном положении остался на той же позиции, которую до замены занимал значительно более высокий футболист.

На мой взгляд, подобная ситуация вызывает серьезные вопросы к организации игры со стороны тренерского штаба», – объяснил Фрайнд.

Речь идет о гостевом матче против Словакии 29 сентября, в котором Казахстан уступил со счетом 1:2. Согласно протоколу встречи, Рамазан Оразов заменил Жасулана Амира на 60-й минуте, а на 82-й минуте Давид Ганцко забил победный гол.

Похожую проблему аналитик заметил и в игре против Молдовы.

«Еще один показательный эпизод произошел в матче против сборной Молдовы. При розыгрыше углового в одной из зон обороны всего два наших футболиста опекали сразу троих игроков соперника.

Двое молдавских футболистов своими перемещениями увели защитников Казахстана ближе к лицевой линии, тем самым освободив пространство для третьего игрока, который воспользовался свободной зоной и забил гол», – рассказал эксперт.

11 тренеров за десять лет: почему удачные матчи остаются эпизодами

За последние десять лет в сборной Казахстана сменилось 11 главных тренеров. Такую цифру ранее озвучил генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Скотт Манн.

Однако, по мнению Фрайнда, частая смена наставников пока не помогла решить одну из давних проблем национальной команды. Казахстан способен удивить даже сильного соперника, но ему сложно удерживать этот уровень на протяжении всего турнира.

История сборной знает немало таких примеров.

При Михале Билеке Казахстан обыграл Шотландию со счетом 3:0. Под руководством Магомеда Адиева команда дважды победила Словакию, а в матче против Дании сумела отыграться с 0:2 и одержать победу.

При Талгате Байсуфинове сборная отыгралась с 0:2 в матче против Польши, дважды сыграла вничью с Украиной, а также отобрала очки у Боснии и Герцеговины и Бельгии.

Однако отдельные успешные матчи пока не переросли в стабильные результаты.

«У нас до сих пор нет стабильной игровой модели, которая позволяла бы команде показывать свой футбол независимо от соперника», – отметил Фрайнд.

Еще одной причиной перепадов в результатах аналитик считает ограниченный выбор футболистов на отдельных позициях. Когда один из лидеров выпадает из состава, найти ему равноценную замену удается не всегда.

Все хотят результата здесь и сейчас

Говоря о частой смене главных тренеров, Фрайнд обратил внимание и на давление, с которым сталкиваются руководство федерации и тренерский штаб.

Болельщики хотят видеть победы национальной команды, однако ожидания не всегда соответствуют кадровым возможностям сборной.

«Мне кажется, здесь существует другая, более серьезная проблема – постоянное давление со стороны болельщиков и общественности на главного тренера и федерацию. Все требуют результата здесь и сейчас, но для достижения результата необходимы качественные, подготовленные футболисты.

А если на определенных позициях таких игроков просто нет, их невозможно взять из ниоткуда», – подчеркнул аналитик.

По его мнению, при оценке работы главного тренера важно учитывать не только результаты матчей, но и то, какими игроками он располагает.

Кого не хватает сборной Казахстана

Одной из проблемных зон национальной команды Фрайнд назвал центр полузащиты. По его оценке, сборной не хватает универсальных футболистов, которые способны не только разрушать атаки соперника, но и продвигать мяч вперед, организовывать собственные атаки и создавать опасные моменты за счет нестандартных передач.

В качестве примера игрока, способного организовать игру в центре поля, аналитик привел Асхата Тагыбергена.

На этой позиции, по мнению эксперта, может быть полезен и Рамазан Оразов. Однако после травмы футболист, как считает Фрайнд, пока не вернулся на прежний уровень.

В обороне особенно заметен дефицит игроков на позиции левого центрального защитника. Сейчас ее занимает Нуралы Алип, но выбор левоногих защитников с опытом выступлений за национальную команду остается ограниченным.

В поле зрения сборной попадали Сагадат Турсынбай, Талгат Кусяпов и Аскар Сатышев. Однако, по подсчетам аналитика, на троих они не набрали даже 90 минут игрового времени за национальную команду.

Более оптимистично Фрайнд оценивает перспективы сборной в атаке. Среди футболистов, на которых команда может рассчитывать в будущем, он выделил Максима Самородова, Ислама Чеснокова и Дастана Сатпаева.

Именитый иностранец или тренер, который знает казахстанский футбол?

После завершения работы Джона ван ’т Шкипа перед Казахстанской федерацией футбола вновь встал вопрос выбора главного тренера.

Владимир Фрайнд считает, что известное имя и серьезные достижения в европейском футболе не всегда являются определяющими факторами при назначении наставника национальной команды.

Гораздо важнее, по его мнению, насколько хорошо специалист знаком с казахстанским чемпионатом, особенностями местного футбола и возможностями игроков.

«Сейчас многие говорят о том, что сборной Казахстана нужен именитый европейский специалист, который уже добивался серьезных результатов.

Но, на мой взгляд, в первую очередь нам нужен тренер, который хорошо знаком с казахстанским футболом, понимает возможности наших игроков и специфику национальной команды.

Если посмотреть на результаты сборной за последние годы, у меня складывается впечатление, что Казахстан лучше выступает под руководством специалистов, которые хорошо знакомы с реалиями нашего футбола, внутренним чемпионатом и возможностями казахстанских футболистов. Такие тренеры лучше понимают сильные и слабые стороны игроков, знают их характер и могут быстрее найти оптимальный подход к команде», – объяснил Фрайнд.

При таком подходе национальность тренера становится второстепенным фактором. Главное – его способность выстроить игру с учетом реальных возможностей сборной и сформировать игровую модель, которая не будет меняться от матча к матчу.

GPS, статистика и видеоанализ: как технологии помогают сборной

Современный футбол давно вышел за пределы тренировочного поля. При подготовке к матчам тренерские штабы используют статистические данные, GPS-трекеры, видеоанализ и различные цифровые инструменты.

По словам Владимира Фрайнда, Казахстанская федерация футбола располагает практически всеми необходимыми технологиями для анализа матчей, оценки возможностей игроков и поиска кандидатов в национальную команду.

Однако то, насколько активно используются эти инструменты, во многом зависит от подхода главного тренера.

Одни специалисты уделяют больше внимания статистике, другие опираются на GPS-данные и показатели физических нагрузок. Видеоанализ, в свою очередь, помогает разбирать отдельные игровые эпизоды, изучать соперников и оценивать взаимодействие футболистов на поле.

При этом обилие цифровых инструментов создает и определенные сложности.

«Тренерам и аналитикам приходится постоянно работать с несколькими программами, переключаться между ними и собирать необходимую информацию из разных источников», – отметил Фрайнд.

С этой проблемой он сталкивался и во время работы в национальной сборной Казахстана.

Сейчас аналитик работает в США над созданием платформы FIELD. По его замыслу, она объединит инструменты для тактической подготовки, видеоанализа, планирования тренировок и работы с командой.

По мнению Фрайнда, эффективность футбольной аналитики зависит не только от количества доступных данных, но и от того, насколько удобно тренерскому штабу использовать их при подготовке к матчам.

Впереди у сборной Казахстана новый цикл подготовки – к отборочному турниру чемпионата Европы 2028 года. И, судя по оценкам аналитика, одной из ключевых задач будущего наставника должно стать формирование стабильной игровой модели, которая позволит команде не только удивлять соперников в отдельных матчах, но и показывать более последовательные